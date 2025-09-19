Jatos russos violaram o espaço aéreo da Estónia

Três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo da Estónia durante 12 minutos na sexta-feira, informou o Governo da Estónia em comunicado.

A informação também já foi confirmada por oficiais europeus e e da NATO.

O governo da Estónia denunciou esta sexta-feira que três aviões militares russos violaram o seu espaço aéreo, num momento de crescente tensão no flanco leste da NATO.

O incidente ocorre pouco mais de uma semana depois de mais de 20 drones russos terem entrado no espaço aéreo polaco, na noite de 9 para 10 de setembro, levando caças da NATO a abater alguns deles. Na altura, responsáveis ocidentais afirmaram que Moscovo estava a testar a prontidão e determinação da Aliança Atlântica.

Segundo Tallinn, três caças MiG-31 russos entraram no espaço aéreo estónio sem autorização, onde permaneceram durante um total de 12 minutos.

“Já este ano, a Rússia violou o espaço aéreo da Estónia em quatro ocasiões, o que é por si só inaceitável, mas a violação de hoje, em que três caças entraram no nosso espaço aéreo, é de uma ousadia sem precedentes”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros estónio, Margus Tsahkna.

[Notícia atualizada às 15h51 de 19 de setembro de 2025 com mais detalhes]