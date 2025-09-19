Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Juiz rejeita queixa de Trump contra o "The New York Times"

19 set, 2025 - 19:08 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente norte-americano reclama uma indemnização de 15 mil milhões de dólares.

A+ / A-

A ação por difamação movida pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, contra o jornal “The New York Times” foi esta sexta-feira rejeitada por um juiz federal.

No processo contra o jornal, Donald Trump exigia uma indemnização de 15 mil milhões de dólares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O juiz Steven Merryday considerou que Trump violou uma norma processual federal que exige uma exposição "curta e clara" dos motivos que justificam o pedido de indemnização.

Na decisão, o magistrado sublinhou que uma queixa judicial não é "um fórum público para insultos e invetivas", nem "uma plataforma protegida para descarregar fúria contra um adversário".

Apesar da rejeição, Merryday concedeu a Trump um prazo de 28 dias para apresentar uma queixa revista.

O processo interposto no Tribunal Distrital dos Estados Unidos na Florida cita vários artigos e um livro escrito por jornalistas do jornal, publicados antes das eleições de 2024, afirmando que constituem "difamação intencional e maliciosa" do "New York Times".

O processo refere ainda que os acusados publicaram as declarações com conhecimento da falsidade das declarações.

A acusação visa o jornal e quatro jornalistas, de acordo com documentos judiciais consultados pela Associated Press.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano