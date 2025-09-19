​Juiz rejeita queixa de Trump contra o "The New York Times"

A ação por difamação movida pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, contra o jornal “The New York Times” foi esta sexta-feira rejeitada por um juiz federal.

No processo contra o jornal, Donald Trump exigia uma indemnização de 15 mil milhões de dólares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O juiz Steven Merryday considerou que Trump violou uma norma processual federal que exige uma exposição "curta e clara" dos motivos que justificam o pedido de indemnização.

Na decisão, o magistrado sublinhou que uma queixa judicial não é "um fórum público para insultos e invetivas", nem "uma plataforma protegida para descarregar fúria contra um adversário".

Apesar da rejeição, Merryday concedeu a Trump um prazo de 28 dias para apresentar uma queixa revista.

O processo interposto no Tribunal Distrital dos Estados Unidos na Florida cita vários artigos e um livro escrito por jornalistas do jornal, publicados antes das eleições de 2024, afirmando que constituem "difamação intencional e maliciosa" do "New York Times".



O processo refere ainda que os acusados publicaram as declarações com conhecimento da falsidade das declarações.



A acusação visa o jornal e quatro jornalistas, de acordo com documentos judiciais consultados pela Associated Press.

