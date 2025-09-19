Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Mais de 800 voos adiados em Dallas após falhas de controlo de tráfego aéreo

19 set, 2025 - 22:11

Falha nas telecomunicações fez com que controladores de tráfego aéreo tenham perdido o radar. Foram cancelados 172 voos com origem ou destino Dallas-Fort Worth, o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo.

A+ / A-

Mais de 800 voos foram adiados de e para Dallas, nos Estados Unidos, após uma falha nas telecomunicações ter feito com que controladores de tráfego aéreo tenham perdido o radar, levando a que todos os voos nos dois aeroportos da cidade tivessem ordem de aterragem.

"A FAA [Administração Federal de Aviação dos EUA] está a reduzir os voos no Dallas Love Field e Dallas-Fort Worth devido a um alegado problema com o equipamento de telecomunicações. A FAA está a trabalhar para determinar a causa", referiu a agência em comunicado, citado pela Reuters.

O problema, que deverá permanecer pelas próximas horas, terá levado à quebra de comunicações entre controladores de tráfego aéreo nas torres dos aeroportos e no centro de controlo dos voos que chegam ou partem dos dois aeroportos.

Segundo o site FlightAware, foram registados até ao momento 626 atrasos em Dallas-Fort Worth - 328 com origem em Dallas e 298 com Dallas como destino -, além de 172 cancelamentos, enquanto no aeroporto de Dallas Love Field foram registados quase 200 atrasos.

Os Estados Unidos têm sido afetados por uma série de problemas no controlo de tráfego aéreo. Esta quinta-feira foram adiados vários voos em Denver, também devido ao sistema.

O Dallas-Fort Worth é o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo e um dos maiores pontos de passagem da American Airlines.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano