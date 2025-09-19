Mais de 800 voos adiados em Dallas após falhas de controlo de tráfego aéreo

Mais de 800 voos foram adiados de e para Dallas, nos Estados Unidos, após uma falha nas telecomunicações ter feito com que controladores de tráfego aéreo tenham perdido o radar, levando a que todos os voos nos dois aeroportos da cidade tivessem ordem de aterragem.

"A FAA [Administração Federal de Aviação dos EUA] está a reduzir os voos no Dallas Love Field e Dallas-Fort Worth devido a um alegado problema com o equipamento de telecomunicações. A FAA está a trabalhar para determinar a causa", referiu a agência em comunicado, citado pela Reuters.

O problema, que deverá permanecer pelas próximas horas, terá levado à quebra de comunicações entre controladores de tráfego aéreo nas torres dos aeroportos e no centro de controlo dos voos que chegam ou partem dos dois aeroportos.

Segundo o site FlightAware, foram registados até ao momento 626 atrasos em Dallas-Fort Worth - 328 com origem em Dallas e 298 com Dallas como destino -, além de 172 cancelamentos, enquanto no aeroporto de Dallas Love Field foram registados quase 200 atrasos.

Os Estados Unidos têm sido afetados por uma série de problemas no controlo de tráfego aéreo. Esta quinta-feira foram adiados vários voos em Denver, também devido ao sistema.

O Dallas-Fort Worth é o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo e um dos maiores pontos de passagem da American Airlines.