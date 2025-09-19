Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Inteligência Artificial

Ministros IA? Albânia apresenta Diella, o bot que promete acabar com a corrupção

19 set, 2025 - 20:47 • Miguel Marques Ribeiro

A ministra virtual foi nomeada na semana passada para assumir a pasta da gestão dos concursos públicos.

A+ / A-
Vídeo. Novo governo da Albânia tem ministra virtual
Bot Diella assume pasta no Governo albanês. Foto: Andrej Cukic/EPA

Ainda só tem alguns dias de existência, mas já põe em prática velhas táticas típicas de políticos experimentados.

Diella é um bot criado na Albânia para ser ministra no novo governo liderado pelo primeiro-ministro, Edi Rama.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nomeada na semana passada para assumir a pasta da gestão dos concursos públicos, a governante virtual foi esta quinta-feira apresentada ao país, num discurso transmitido por vídeo no Parlamento.

Vestida com as roupas tradicionais albanesas, Diella garantiu que vai colocar “o poder ao serviço de todos” e que não estará no novo executivo para "substituir pessoas, mas para as ajudar”.

Promessas que não seduziram os deputados da oposição, que acusam a decisão do novo chefe de Governo de ser inconstitucional. Argumentam que Diella é um robot (não um ser humano) e que não tem nacionalidade albanesa.

Perante os deputados do Kuvendi, o parlamento da Albânia, o primeiro-ministro Edi Rama justificou-se com a necessidade de acabar com a corrupção e o compadrio: “A introdução da inteligência artificial ao serviço da boa governação será uma prioridade inabalável”.

A imagem da Albânia ficou manchada nos últimos anos por escândalos de corrupção. Os analistas políticos dizem que o país é um polo de gangues que procuram branquear dinheiro proveniente do tráfico de droga e de armas.

Estes casos têm complicando os esforços do país para aderir à UE até 2030. Uma prioridade absoluta do país, diz o primeiro-ministro: “A Albânia europeia é a bússola que orienta cada página do nosso programa e o metrónomo que define o ritmo de cada reforma que empreendemos”.

Resta saber se a inteligência artificial é o método correto para atingir essa meta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano