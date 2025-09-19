Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Painel

Painel de especialistas nos EUA recomenda restrições à vacina da Covid-19

19 set, 2025 - 23:21 • Diogo Camilo

Equipa nomeada pelo secretário para a Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., quer que vacina só possa ser administrada após consulta com um médico. Painel adiou decisão sobre a vacina contra a hepatite B para crianças, mas deixou de recomendar a vacina contra o sarampo.

A+ / A-

Um painel de especialistas nomeados pelo secretário para a Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., votaram esta sexta-feira contra a recomendação de que seja necessário uma receita para a vacina contra a Covid-19. No entanto, o mesmo painel recomendou que as vacinas só podem ser administradas após consulta com um médico.

O Comité Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP) esteve reunido durante dois dias e votou para enfantizar que a vacina é benéfica para quem está em alto risco.

O acesso à vacina continua a ser garantido através de seguro médico, mas o painel votou para que o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano acrescente informação sobre os possíveis riscos associados à inoculação contra a Covid-19 e sobre a eficácia da vacina.

As recomendações do painel são geralmente adotadas pelo CDC, mas a última palavra cabe ao diretor, Jim O'Neill.

Também esta sexta-feira, o mesmo painel adiou uma decisão sobre a vacina contra a hepatite B para crianças, sugerindo que preferiam recomendar o adiamento da vacina contra hepatite B para uma fase ainda mais avançada da vida da criança.

Na quinta-feira, o painel votou para não recomendar a vacina contra o sarampo a crianças com menos de quatro anos de idade, assim como outras vacinas para a rubéola e varicela.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano