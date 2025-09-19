Painel de especialistas nos EUA recomenda restrições à vacina da Covid-19

Um painel de especialistas nomeados pelo secretário para a Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., votaram esta sexta-feira contra a recomendação de que seja necessário uma receita para a vacina contra a Covid-19. No entanto, o mesmo painel recomendou que as vacinas só podem ser administradas após consulta com um médico.

O Comité Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP) esteve reunido durante dois dias e votou para enfantizar que a vacina é benéfica para quem está em alto risco.

O acesso à vacina continua a ser garantido através de seguro médico, mas o painel votou para que o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano acrescente informação sobre os possíveis riscos associados à inoculação contra a Covid-19 e sobre a eficácia da vacina.

As recomendações do painel são geralmente adotadas pelo CDC, mas a última palavra cabe ao diretor, Jim O'Neill.

Também esta sexta-feira, o mesmo painel adiou uma decisão sobre a vacina contra a hepatite B para crianças, sugerindo que preferiam recomendar o adiamento da vacina contra hepatite B para uma fase ainda mais avançada da vida da criança.

Na quinta-feira, o painel votou para não recomendar a vacina contra o sarampo a crianças com menos de quatro anos de idade, assim como outras vacinas para a rubéola e varicela.