  • Noticiário das 19h
  • 19 set, 2025
Portugal vai reconhecer Estado da Palestina no domingo

19 set, 2025 - 19:18

Estado português vai oficializar o reconhecimento da Palestina antes da Conferência de Alto Nível da próxima semana, em Nova Iorque, apesar da oposição de Israel à solução de dois Estados.

Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina no domingo, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado enviado à Renascença.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina, como o Ministro, aliás, já tinha antecipado esta semana", começa por referir o gabinete do ministro Paulo Rangel.

"Tal acontecerá no domingo, dia 21 de Setembro, pelo que a Declaração Oficial de Reconhecimento terá lugar ainda antes da Conferência de Alto Nível" que começa na segunda-feira, em Nova Iorque, copresidida pela França e pela Arábia Saudita.

A tomada de posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros aconteceu poucos minutos depois de o Palácio do Eliseu avançar que dez países, entre os quais Portugal e França, vão reconhecer o Estado da Palestina na segunda-feira, numa conferência em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral da ONU.

Nessa conferência, estarão representados "dez países que decidiram proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina", indicou um conselheiro do Presidente francês, Emmanuel Macron, à comunicação social.

Além de França, que está por detrás da iniciativa, e de Portugal, os outros Estados "são Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino", acrescentou.

[notícia atualizada às 20h00 - Portugal diz que reconhece Estado da Palestina no domingo]

