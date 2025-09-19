Portugal vai reconhecer Estado da Palestina no domingo

Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina no domingo, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado enviado à Renascença.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina, como o Ministro, aliás, já tinha antecipado esta semana", começa por referir o gabinete do ministro Paulo Rangel.

"Tal acontecerá no domingo, dia 21 de Setembro, pelo que a Declaração Oficial de Reconhecimento terá lugar ainda antes da Conferência de Alto Nível" que começa na segunda-feira, em Nova Iorque, copresidida pela França e pela Arábia Saudita.

A tomada de posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros aconteceu poucos minutos depois de o Palácio do Eliseu avançar que dez países, entre os quais Portugal e França, vão reconhecer o Estado da Palestina na segunda-feira, numa conferência em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral da ONU.

Nessa conferência, estarão representados "dez países que decidiram proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina", indicou um conselheiro do Presidente francês, Emmanuel Macron, à comunicação social.

Além de França, que está por detrás da iniciativa, e de Portugal, os outros Estados "são Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino", acrescentou.

O reconhecimento da Palestina conta com a oposição veemente de Israel, que se opõe a uma solução de dois Estados.

Na semana passada, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, assinou um acordo para avançar com um polémico plano de expansão de colonatos e deixou a garantia: “Não haverá um Estado palestiniano”.

[notícia atualizada às 20h00 - Portugal diz que reconhece Estado da Palestina no domingo]