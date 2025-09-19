"Provocação extremamente perigosa". UE reage à incursão de jatos russos no espaço aéreo da Estónia

"É um provocação extremamente perigosa", afirma a chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, em reação à violação do espaço aéreo da Estónia por aeronaves militares russas.

Na sua conta na rede social X, Kaja Kallas aponta que "esta é a terceira violação do espaço aéreo da UE em poucos dias", o que "aumenta a tensão na região".

"A UE está em total solidariedade com a Estónia", continuou.

A chefe da política externa europeia diz estar em "contacto próximo" com o governo estónio e que a aliança continuará a apoiar os estados-membros no reforço das suas defesas.

"Putin está a testar a determinação do Ocidente. Não devemos mostrar fraqueza", rematou.

Momentos depois, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pronunciou-se na mesma rede social. Apela a que todos líderes aprovem "rapidamente" o 19.º pacote de sanções, proposto esta sexta-feira.

Von der Leyen reforça que "a Europa está do lado da Estónia" e que vai responder com determinação.

"À medida que as ameaças se intensificam, também a nossa pressão se intensificará", termina.

[Notícia atualizada às 16h51 de 19 de setembro de 2025 com reação de Ursula von der Leyen]

