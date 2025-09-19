Menu
  • Noticiário das 17h
  • 19 set, 2025
Trump e Xi avançam em acordo sobre TikTok e marca encontro na Coreia do Sul

19 set, 2025 - 16:59 • Ricardo Vieira, com Reuters

"A chamada correu muito bem, vamos voltar a falar por telefone, agradeço a aprovação do TikTok", assinalou o Presidente norte-americano.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que ele e o Presidente chinês, Xi Jinping, fizeram progressos no acordo sobre a rede social TikTok e concordaram em reunir-se presencialmente já no próximo mês, na Coreia do Sul.

"Fizemos progressos em muitos temas de grande importância, incluindo o Comércio, o Fentanil, a necessidade de pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a aprovação do Acordo sobre o TikTok", escreveu Trump nas redes sociais.

O líder norte-americano revelou ainda que tem encontro marcado com Xi Jinping à margem da cimeira da APEC, que terá lugar na Coreia do Sul no próximo mês, e que prevê visitar a China no início do próximo ano.

Desfile militar da China revela lobos robóticos, canhões laser e mísseis hipersónicos

China

Desfile militar da China revela lobos robóticos, canhões laser e mísseis hipersónicos

Xi Jinping mostrou o seu poder militar com Vladimi(...)

Acrescentou também que o Presidente chinês deverá deslocar-se aos Estados Unidos numa data posterior.

"A chamada correu muito bem, vamos voltar a falar por telefone, agradeço a aprovação do TikTok, e ambos aguardamos com expectativa o encontro na APEC!", acrescentou Donald Trump.

A declaração, no entanto, não especifica os termos do alegado acordo sobre o TikTok. A Casa Branca não fez, para já, qualquer comentário.

De acordo com a agência oficial chinesa Xinhua, em relação ao negócio TikTok, Xi Jinping disse a Donald Trump que a China respeita a vontade das empresas e encoraja a realização de negociações comerciais com base nas regras de mercado.

Pequim sublinha que quaisquer soluções alcançadas devem estar em conformidade com a legislação chinesa.

Xi Jinping também pediu aos Estados Unidos que garanta um ambiente de negócios aberto, justo e não discriminatório para as empresas chinesas nos Estados Unidos.

