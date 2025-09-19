​Trump reage a incidente com caças russos: "Pode ser um grande problema"

19 set, 2025 - 22:41 • Ricardo Vieira, com Reuters
“Pode ser um grande problema”. Foi esta a primeira reação do Presidente norte-americano à invasão do espaço aéreo da Estónia por caças russos.
Donald Trump afirmou esta sexta-feira que será brevemente informado sobre os relatos de violação do espaço aéreo da Estónia por parte da Rússia, deixando claro o seu desagrado com o incidente.
"Não gosto. Não gosto quando isso acontece. Pode ser um grande problema", disse Trump aos jornalistas, numa primeira reação ao incidente.
A Estónia decidiu ativar o artigo 4.º da NATO, para consultas entre os Estados-membros, após o incidente com caças russos registado esta sexta-feira.
“Esta manhã, 3 caças russos Mig-31 entraram no espaço aéreo estoniano. Caças da NATO responderam e os aviões russos foram forçados a fugir. Tal violação é totalmente inaceitável. O Governo da Estônia decidiu solicitar consultas do Artigo 4 da NATO", anunciou o primeiro-ministro, Kristen Michal.
O Artigo 4.º da NATO diz que "as Partes consultar-se-ão sempre que, na opinião de qualquer delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das Partes estiver ameaçada".
A porta-voz da NATO, Allison Hart, adianta que o Conselho do Atlântico Norte vai reunir-se no início da próxima semana para discutir o incidente de forma mais aprofundada.
O Governo português condenou "veementemente" a violação do espaço aéreo da Estónia por parte da Rússia.
"Este é o terceiro ato de provocação da Rússia no espaço aéreo da União Europeia, em apenas alguns dias. Portugal demonstra solidariedade para com a Estónia. A agressão russa tem de chegar ao fim", sublinha o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa mensagem publicada na rede social X.