Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Trump reage a incidente com caças russos: "Pode ser um grande problema"

19 set, 2025 - 22:41 • Ricardo Vieira, com Reuters

Três Mig-31 fizeram um incursão de 12 minutos no espaço aéreo da Estónia, Estado-membro da NATO.

A+ / A-

“Pode ser um grande problema”. Foi esta a primeira reação do Presidente norte-americano à invasão do espaço aéreo da Estónia por caças russos.

Donald Trump afirmou esta sexta-feira que será brevemente informado sobre os relatos de violação do espaço aéreo da Estónia por parte da Rússia, deixando claro o seu desagrado com o incidente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não gosto. Não gosto quando isso acontece. Pode ser um grande problema", disse Trump aos jornalistas, numa primeira reação ao incidente.

A Estónia decidiu ativar o artigo 4.º da NATO, para consultas entre os Estados-membros, após o incidente com caças russos registado esta sexta-feira.

“Esta manhã, 3 caças russos Mig-31 entraram no espaço aéreo estoniano. Caças da NATO responderam e os aviões russos foram forçados a fugir. Tal violação é totalmente inaceitável. O Governo da Estônia decidiu solicitar consultas do Artigo 4 da NATO", anunciou o primeiro-ministro, Kristen Michal.

O Artigo 4.º da NATO diz que "as Partes consultar-se-ão sempre que, na opinião de qualquer delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das Partes estiver ameaçada".

NATO reúne-se na próxima semana

A porta-voz da NATO, Allison Hart, adianta que o Conselho do Atlântico Norte vai reunir-se no início da próxima semana para discutir o incidente de forma mais aprofundada.

O Governo português condenou "veementemente" a violação do espaço aéreo da Estónia por parte da Rússia.

"Este é o terceiro ato de provocação da Rússia no espaço aéreo da União Europeia, em apenas alguns dias. Portugal demonstra solidariedade para com a Estónia. A agressão russa tem de chegar ao fim", sublinha o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa mensagem publicada na rede social X.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano