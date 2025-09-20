Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Aeroporto de Dublin. Terminal 2 reaberto após evacuação preventiva feita "por precaução"

20 set, 2025 - 12:44 • Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo

Operações e voos foram "temporariamente afetados" por evacuação feita como "medida de segurança".

A+ / A-

O Terminal 2 do Aeroporto de Dublin foi evacuado este sábado de manhã como "medida de segurança". A reabertura acabou por acontecer horas depois, já depois das 14h00.

"O Aeroporto de Dublin confirma que o Terminal 2 recebeu luz verde [para reabrir]. Os passageiros regressarão em breve e os voos deverão ser retomados dentro de 30 minutos", informou o aeroporto em comunicado, citado pela agência Reuters.

Igualmente em comunicado, a polícia local confirmou a existência de um "incidente no aeroporto", mas não adiantou mais pormenores.

Segundo o jornal Irish Examiner, terá sido encontrado um "objeto suspeito" numa mala, no controlo de segurança daquele terminal, perto do meio dia. O esquadrão anti bomba do exército irlandês chegou mesmo a ser acionado, juntamente com a unidade especial de combate ao terrorismo das autoridades locais. O mesmo jornal adianta que o dono da mala foi identificado e estará a ser interrogado.

A notícia original da evacuação foi avançada pela própria infraestrutura, na rede social X. Numa curta mensagem publicada ao final da manhã, o aeroporto não especificava o que se passava, mas dizia que "a segurança dos passageiros e dos funcionários" era a sua "principal prioridade".

Na mesma mensagem, o aeroporto pedia a quem estivesse no aeroporto para seguir os funcionários destacados "até aos pontos de encontro".

"As operações e voos podem ser temporariamente afetados", foi assumido.

Numa mensagem posterior, foram partilhadas mais informações. Na atualização, confirmava-se que o Terminal 2 foi, efetivamente, evacuado "por precaução" e que, por isso, os voos poderiam "sofrer interrupções temporárias", com a infraestrutura a pedir aos passageiros para contactares as respetivas companhias aéreas.

Em paralelo, o Aeroporto de Dublin adiantava, igualmente, que existiam "restrições de tráfego" em vigor nas "rotas que se aproximam do aeroporto", por causa deste incidente, não acrescentando mais informações. No entanto, e em resposta ao twit original, o aeroporto tratava o "problema de software" que se verifica em aeroportos pela Europa como um assunto distinto, pelo que não terá sido esse o motivo para esta evacuação.

[Notícia atualizada às 14h46 de 20 de setembro de 2025 a dar conta da reabertura do terminal]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano