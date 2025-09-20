Aeroporto de Dublin. Terminal 2 reaberto após evacuação preventiva feita "por precaução"

20 set, 2025 - 12:44 • Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo
O Terminal 2 do Aeroporto de Dublin foi evacuado este sábado de manhã como "medida de segurança". A reabertura acabou por acontecer horas depois, já depois das 14h00.
"O Aeroporto de Dublin confirma que o Terminal 2 recebeu luz verde [para reabrir]. Os passageiros regressarão em breve e os voos deverão ser retomados dentro de 30 minutos", informou o aeroporto em comunicado, citado pela agência Reuters.
Igualmente em comunicado, a polícia local confirmou a existência de um "incidente no aeroporto", mas não adiantou mais pormenores.
Segundo o jornal Irish Examiner, terá sido encontrado um "objeto suspeito" numa mala, no controlo de segurança daquele terminal, perto do meio dia. O esquadrão anti bomba do exército irlandês chegou mesmo a ser acionado, juntamente com a unidade especial de combate ao terrorismo das autoridades locais. O mesmo jornal adianta que o dono da mala foi identificado e estará a ser interrogado.
A notícia original da evacuação foi avançada pela própria infraestrutura, na rede social X. Numa curta mensagem publicada ao final da manhã, o aeroporto não especificava o que se passava, mas dizia que "a segurança dos passageiros e dos funcionários" era a sua "principal prioridade".
Na mesma mensagem, o aeroporto pedia a quem estivesse no aeroporto para seguir os funcionários destacados "até aos pontos de encontro".
"As operações e voos podem ser temporariamente afetados", foi assumido.
Numa mensagem posterior, foram partilhadas mais informações. Na atualização, confirmava-se que o Terminal 2 foi, efetivamente, evacuado "por precaução" e que, por isso, os voos poderiam "sofrer interrupções temporárias", com a infraestrutura a pedir aos passageiros para contactares as respetivas companhias aéreas.
Em paralelo, o Aeroporto de Dublin adiantava, igualmente, que existiam "restrições de tráfego" em vigor nas "rotas que se aproximam do aeroporto", por causa deste incidente, não acrescentando mais informações. No entanto, e em resposta ao twit original, o aeroporto tratava o "problema de software" que se verifica em aeroportos pela Europa como um assunto distinto, pelo que não terá sido esse o motivo para esta evacuação.
[Notícia atualizada às 14h46 de 20 de setembro de 2025 a dar conta da reabertura do terminal]