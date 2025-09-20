Aeroporto de Dublin. Terminal 2 reaberto após evacuação preventiva feita "por precaução"

O Terminal 2 do Aeroporto de Dublin foi evacuado este sábado de manhã como "medida de segurança". A reabertura acabou por acontecer horas depois, já depois das 14h00.

"O Aeroporto de Dublin confirma que o Terminal 2 recebeu luz verde [para reabrir]. Os passageiros regressarão em breve e os voos deverão ser retomados dentro de 30 minutos", informou o aeroporto em comunicado, citado pela agência Reuters.

Igualmente em comunicado, a polícia local confirmou a existência de um "incidente no aeroporto", mas não adiantou mais pormenores.

Segundo o jornal Irish Examiner, terá sido encontrado um "objeto suspeito" numa mala, no controlo de segurança daquele terminal, perto do meio dia. O esquadrão anti bomba do exército irlandês chegou mesmo a ser acionado, juntamente com a unidade especial de combate ao terrorismo das autoridades locais. O mesmo jornal adianta que o dono da mala foi identificado e estará a ser interrogado.

A notícia original da evacuação foi avançada pela própria infraestrutura, na rede social X. Numa curta mensagem publicada ao final da manhã, o aeroporto não especificava o que se passava, mas dizia que "a segurança dos passageiros e dos funcionários" era a sua "principal prioridade".

Na mesma mensagem, o aeroporto pedia a quem estivesse no aeroporto para seguir os funcionários destacados "até aos pontos de encontro".

"As operações e voos podem ser temporariamente afetados", foi assumido.