Alemanha desentende-se com França no projeto de novo caça europeu

Um novo desentendimento entre a Alemanha e a França pode ameaçar o programa europeu para o desenvolvimento de um caça, onde os dois países contam também com a parceria da Espanha. O programa "Futuro Sistema Aéreo de Combate" (FCAS, na sigla em inglês), deve resultar num caça de nova geração para substituir, em 2040, o Rafale, da França, e o Eurofighter Typhoon, da Alemanha e Espanha.

Segundo o Politico e o Financial Times, a Alemanha está a ponderar opções para avançar no programa sem a França, tanto ao substituí-la pela Suécia ou Reino Unido, como avançando sozinha com a Espanha.

O problema estará na exigência da Dassault — a fabricante de aviões militares francesa, e líder do desenvolvimento do novo caça — em ficar com 80% da produção do novo caça, parte do Sistema de Armas de Próxima Geração, que inclui ainda drones e um sistema de cloud. Fontes oficiais da França negaram esse desejo mas, segundo o Politico, a empresa francesa disse querer mais poder de decisão no sistema, com a intenção de evitar consultar a Airbus (parceira alemã) e a Indra (parceira espanhola) no desenvolvimento do caça.

Esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o porta-voz do chanceler alemão disse que Alemanha e França estão a alinhar as posições, mas que "a distribuição de encargos e trabalho neste projeto de armamentos deve acontecer de acordo com o contrato", e que "não há discórdia" entre Berlim e Madrid. O contrato estipula uma divisão igual de trabalho entre os três países, de 33% para cada um.

Na quinta-feira, Pedro Sánchez afirmou, depois de um encontro com Friedrich Merz, partilhar "a avaliação que a atual situação é insatisfatória" e que "não estamos a avançar com o projeto". "Estamos ambos a falar com o governo francês, e queremos uma solução tão cedo quanto possível", disse o presidente do Governo espanhol.