Autoridade Palestiniana saúda decisão "corajosa" de Portugal

20 set, 2025 - 08:55 • Lusa
A Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) saudou este sábado o anúncio de Portugal de que reconhecerá a Palestina no domingo, classificando a decisão como "corajosa e coerente com o direito internacional".
"O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Expatriados saúda a decisão da República Portuguesa de reconhecer o Estado da Palestina amanhã, domingo", disse o ministério num comunicado divulgado nas redes sociais.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros português anunciou na sexta-feira o reconhecimento da Palestina no domingo, "ainda antes da Conferência de Alto Nível da próxima semana", organizada pela França e Arábia Saudita na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.