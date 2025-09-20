Autoridades admitem um milhão de deslocados no sul de Gaza

20 set, 2025 - 14:51 • Lusa
Cerca de um milhão de pessoas estão concentradas em Al-Mawasi e Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, para onde o exército israelita dirigiu as deslocações forçadas da população, anunciaram este sábado as autoridades locais.
O Governo do grupo extremista Hamas disse que cerca de 900 mil pessoas permaneciam na cidade de Gaza (norte), onde o exército israelita tem em curso uma ofensiva terrestre para tomar a principal urbe do território.
As forças israelitas têm ordenado aos palestinianos para que saiam do norte em direção ao sul, embora tenham disponibilizado para o efeito a estrada Rashid, junto à costa, causando grandes constrangimentos às pessoas em fuga.