Ciberataque atinge aeroportos europeus. Bruxelas, Londres e Berlim afetados

Um ciberataque contra um fornecedor de serviços de sistemas de check-in e embarque interrompeu as operações em vários dos principais aeroportos europeus, incluindo Heathrow, em Londres, Bruxelas e Berlim, provocando atrasos e cancelamentos de voos, informaram os operadores.

O ataque tornou os sistemas automatizados inoperacionais, permitindo apenas procedimentos manuais de check-in e embarque, de acordo com o Aeroporto de Bruxelas.

"Isto tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos de voos", afirmou a operadora num comunicado publicado no seu site.

"O fornecedor de serviços está a trabalhar ativamente no problema e a tentar resolvê-lo o mais rapidamente possível."

Sistemas portugueses não foram atingidos, mas pode haver atrasos e cancelamentos

Contactada pela Renascença, a ANA Aeroportos adianta que os sistemas dos aeroportos portugueses não foram atingidos.

Mesmo assim, o ciberataque a nível europeu poderá causar atrasos e cancelamentos. Pelo menos dois voos com ligação a Portugal foram cancelados este sábado de manhã, desconhecendo-se, para já, se tal cancelamento está ou não relacionado com este incidente.

Também o aeroporto de Heathrow já confirmou ter sido outro dos atingidos, alertando os passageiros para atrasos causados por "um problema técnico" num fornecedor terceirizado.

Vai viajar hoje? Confirme a viagem antes de ir para o aeroporto

Os passageiros com voo previsto para sábado foram aconselhados pelos aeroportos afetados a confirmar a sua viagem junto das companhias aéreas antes de se dirigirem para o aeroporto.

"Devido a um problema técnico num fornecedor de sistemas que opera em toda a Europa, existem tempos de espera mais longos no check-in. Estamos a trabalhar numa solução rápida", informou o aeroporto de Berlim num banner no seu site.

O Aeroporto de Frankfurt não foi afetado pelo ataque, disse um porta-voz.