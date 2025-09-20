Resgatadas 62 pessoas em duas embarcações perto das Canárias

As autoridades espanholas resgataram 62 migrantes nas proximidades de Lanzarote e Gran Canária na sexta-feira à noite, anunciou este sábado o Centro Coordenador de Emergências e Segurança das Canárias.

O primeiro grupo, de cinco migrantes de origem magrebina, foi levado para o porto de Arguineguín, onde os migrantes receberam assistência médica, estando em bom estado de saúde, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Mais tarde, um navio de pesca avistou uma embarcação pneumática com 57 pessoas a bordo, incluindo quatro mulheres, de origem subsaariana, a cinco milhas a sudeste de Arrecife (Lanzarote).

Uma embarcação do Salvamento Marítimo procedeu ao resgate e transportou os migrantes até ao porto de Arrecife, onde foram assistidos pelos serviços médicos das ilhas do Atlântico.

No Mediterrâneo, foram resgatadas na sexta-feira 29 pessoas que viajavam numa embarcação localizada a 43 milhas ao sul da ilha de Formentera, noticiou a agência espanhola EFE.

Os serviços de emergência localizaram a embarcação com as 29 pessoas de origem subsaariana a bordo, informou a Delegação do Governo nas Ilhas Baleares.

Desde janeiro, 294 embarcações chegaram irregularmente às costas das Ilhas Baleares, com um total de 5.465 imigrantes transportados, de acordo com uma contagem da EFE com base em dados da delegação local do Governo de Espanha.

No ano passado, 5.882 migrantes chegaram ao arquipélago por via marítima, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior.