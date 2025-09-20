​Rússia nega violação do espaço aéreo da Estónia

A Força Aérea russa negou este sábado que os seus caças tenham violado o espaço aéreo da Estónia, garantindo que o voo decorreu sobre águas neutras do Mar Báltico e respeitando a lei internacional.



"O voo foi realizado em total conformidade com as regras internacionais que regulam o uso do espaço aéreo, sem qualquer violação das fronteiras de outros Estados, como confirmam verificações independentes", afirmou a Força Aérea russa numa publicação na plataforma Telegram.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo Moscovo, os três caças MiG-31 partiram do noroeste da Rússia com destino ao enclave de Kaliningrado e mantiveram-se sempre na rota previamente acordada.

"Durante o voo, os aviões russos não se desviaram do trajeto planeado e não entraram no espaço aéreo da Estónia", sublinha o comunicado da Força Aérea do país de Vladimir Putin.

Entretanto, a Estónia decidiu ativar o artigo 4.º da NATO, para consultas entre os Estados-membros, após o incidente com caças russos registado na sexta-feira. Os aviões terão violado do espaço aéreo do país do Báltico durante 12 minutos.

“Esta manhã, 3 caças russos Mig-31 entraram no espaço aéreo estoniano. Caças da NATO responderam e os aviões russos foram forçados a fugir. Tal violação é totalmente inaceitável. O Governo da Estónia decidiu solicitar consultas do Artigo 4 da NATO", anunciou o primeiro-ministro, Kristen Michal.