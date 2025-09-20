Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Terminal 2 do Aeroporto de Dublin evacuado como "medida de segurança"

20 set, 2025 - 12:44 • Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo

Infraestrutura admite que operações e voos "podem ser temporariamente afetados".

A+ / A-

O Terminal 2 do Aeroporto de Dublin foi evacuado este sábado de manhã como "medida de segurança", avança a própria infraestrutura, na rede social X.

Numa curta mensagem publicada ao final da manhã, o aeroporto não especifica o que se passa, mas diz que "a segurança dos passageiros e dos funcionários" é a sua "principal prioridade".

Na mesma mensagem, o aeroporto pede a quem esteja no aeroporto para seguir os funcionários destacados "até aos pontos de encontro".

"As operações e voos podem ser temporariamente afetados", é dito.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano