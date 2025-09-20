Terminal 2 do Aeroporto de Dublin evacuado como "medida de segurança"

20 set, 2025 - 12:44 • Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo
O Terminal 2 do Aeroporto de Dublin foi evacuado este sábado de manhã como "medida de segurança", avança a própria infraestrutura, na rede social X.
Numa curta mensagem publicada ao final da manhã, o aeroporto não especifica o que se passa, mas diz que "a segurança dos passageiros e dos funcionários" é a sua "principal prioridade".
Na mesma mensagem, o aeroporto pede a quem esteja no aeroporto para seguir os funcionários destacados "até aos pontos de encontro".
"As operações e voos podem ser temporariamente afetados", é dito.