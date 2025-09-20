Trump anuncia novo ataque a navio de tráfico de drogas em águas internacionais. Há três mortos

Através das redes sociais, Donald Trump anunciou mais um ataque sobre um alegado navio de tráfico de drogas entre a América Central e a América do Sul que, segundo o presidente norte-americano, estaria ligado a uma organização terrorista.

"Sob minhas ordens, o Secretário da Guerra ordenou um ataque letal a uma embarcação afiliada a uma organização terrorista que realiza narcotráfico na área de responsabilidade da USSOUTHCOM", escreveu numa publicação no Truth Social.

Trump revela que o Pentágono conduziu o ataque e que morreram "três narcoterroristas a bordo do navio". "Os serviços de informação confirmaram que o navio estava a traficar ilegalmente narcóticos e estava a passar por uma conhecida passagem de narcotráfico a caminho de envenenar americanos", refere.

O ataque aconteceu na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos, que engloba 31 países desde a América do Sul até à América Central e Caraíbas.

O anúncio acontece após cinco caças F-35 terem sido vistos a aterrar em Porto Rico no sábado, depois da Administração Trump ter ordenado que 10 caças furtivos se juntassem ao dispositivo no local. Estão também pelo menos sete navios de guerra norte-americanos na região, juntamente com um submarino movido a energia nuclear.