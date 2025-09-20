Menu
Trump pede ao Supremo autorização para revogar proteção de 300 mil venezuelanos

20 set, 2025 - 16:51 • Lusa

Em maio, o Supremo, tribunal máximo dos Estados Unidos tinha permitido à administração de Donald Trump continuar a retirada do estatuto enquanto a questão era discutida nas instâncias inferiores.

A+ / A-

O executivo do Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos autorização para poder retirar a mais de 300 mil imigrantes venezuelanos o Estatuto de Proteção Temporária, permitindo a sua deportação.

O pedido para a emissão de uma ordem urgente foi apresentado na sexta-feira, depois de no início deste mês um juiz federal de um tribunal da Califórnia ter determinado, numa decisão confirmada em sede de recurso, que a iniciativa do Departamento de Segurança Nacional de revogar o Estatuto de Proteção Temporária é "arbitrária e caprichosa" e deveria ser bloqueada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em maio, o Supremo, tribunal máximo dos Estados Unidos tinha permitido à administração de Donald Trump continuar a retirada do estatuto enquanto a questão era discutida nas instâncias inferiores.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, os juízes não justificaram por escrito a decisão, algo habitual nos procedimentos judiciais considerados urgentes.

A falta de explicação tem sido invocada pelos juízes dos tribunais inferiores ao expressarem publicamente a incerteza quando têm de apreciar os casos particulares.

Desde que em janeiro de 2025 regressou à Casa Branca, após um primeiro mandato entre 2017 e 2021, o republicano Donald Trump tem tentado revogar diversas medidas de proteção de imigrantes, incluindo o cancelamento das autorizações de proteção temporária conferida a 600 mil venezuelanos e 500 mil haitianos durante a presidência do democrata Joe Biden (2021-2025).

