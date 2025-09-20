Menu
  • 20 set, 2025
Ucrânia. Três mortos em novo ataque russo com 580 drones e mísseis

20 set, 2025 - 09:45 • Lusa

Volodymyr Zelensky exortou os aliados de Kiev a fornecerem mais sistemas de defesa aérea e a imporem sanções adicionais a Moscovo.

A Rússia disparou 40 mísseis e 580 drones contra a Ucrânia em mais um ataque de grande escala que causou três mortos e dezenas de feridos, anunciou este sábado o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Cada ataque deste tipo não responde a uma necessidade militar, mas a uma estratégia deliberada da Rússia para aterrorizar os civis e destruir as nossas infraestruturas", acusou Zelensky nas redes sociais, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Zelensky exortou os aliados de Kiev a fornecerem mais sistemas de defesa aérea e a imporem sanções adicionais a Moscovo.

