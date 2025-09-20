Menu
  Noticiário das 10h
  20 set, 2025
Venezuela. Youtube suspende canal de Nicolás Maduro

20 set, 2025 - 10:01

Para já, não há qualquer informação sobre os motivos que levaram à suspensão do canal.

A plataforma de vídeos norte-americana Youtube suspendeu o canal oficial onde o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, transmitia conferências de imprensa e outras atividades presidenciais.

"Esta página não está disponível. Lamentamos o incómodo. Experimente pesquisar outro conteúdo", lia-se ao tentar entrar no canal que, de acordo com a imprensa local, acumulava mais de 233 mil assinantes.

Até ao momento não há qualquer informação sobre os motivos que levaram à suspensão do canal por parte do Youtube e o Governo venezuelano também não se pronunciou sobre o caso.

