Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Voos cancelados em Lisboa após ciberataque que atinge vários aeroportos europeus

20 set, 2025 - 08:39 • Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo com Reuters

Sistemas dos aeroportos portugueses não foram atingidos, confirma à Renascença a ANA Aeroportos.

A+ / A-

Um ciberataque contra um fornecedor de serviços de sistemas de check-in e embarque interrompeu as operações em vários dos principais aeroportos europeus, incluindo Heathrow, em Londres, Bruxelas e Berlim, provocando atrasos e cancelamentos de voos, informaram os operadores. Portugal não foi diretamente afetado pelo ciberataque, mas há voos cancelados no aeroporto de Lisboa, como é possível verificar no site da ANA - Aeroportos.

O ataque tornou os sistemas automatizados inoperacionais, permitindo apenas procedimentos manuais de check-in e embarque, de acordo com o Aeroporto de Bruxelas.

"Isto tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos de voos", afirmou a operadora num comunicado publicado no seu site.

"O fornecedor de serviços está a trabalhar ativamente no problema e a tentar resolvê-lo o mais rapidamente possível."

Sistemas portugueses não foram atingidos, mas pode haver atrasos e cancelamentos

Contactada pela Renascença, a ANA Aeroportos adianta que os sistemas dos aeroportos portugueses não foram atingidos.

Mesmo assim, o ciberataque a nível europeu poderá causar atrasos e cancelamentos. Pelo menos dois voos com ligação a Portugal foram cancelados este sábado de manhã, desconhecendo-se, para já, se tal cancelamento está ou não relacionado com este incidente.

Também o aeroporto de Heathrow já confirmou ter sido outro dos atingidos, alertando os passageiros para atrasos causados por "um problema técnico" num fornecedor terceirizado.

Vai viajar hoje? Confirme a viagem antes de ir para o aeroporto

Os passageiros com voo previsto para sábado foram aconselhados pelos aeroportos afetados a confirmar a sua viagem junto das companhias aéreas antes de se dirigirem para o aeroporto.

"Devido a um problema técnico num fornecedor de sistemas que opera em toda a Europa, existem tempos de espera mais longos no check-in. Estamos a trabalhar numa solução rápida", informou o aeroporto de Berlim num banner no seu site. O Aeroporto de Frankfurt não foi afetado pelo ataque, disse um porta-voz.

No site e nas redes sociais, a TAP deixa o alerta para esta "perturbação".

"Devido a perturbações nos sistemas informáticos em alguns aeroportos europeus, estão a registar-se atrasos e cancelamentos nalguns voos pelo que aconselhamos os senhores passageiros a consultar o estado dos seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto e, estando os mesmos confirmados, a fazerem-no com mais antecedência do que é habitual. Lamentamos a situação, apesar de a mesma nos ser totalmente alheia, e agradecemos a compreensão", é dito.

Interrupção do aeroporto de Berlim não representa risco para a segurança da aviação

O gabinete federal alemão de segurança da informação, o BSI, informou no sábado que estava em contacto com o aeroporto de Berlim sobre "interrupções de infraestruturas" resultantes de uma interrupção que afetou um sistema global de serviço de passageiros.

O BSI afirmou que a segurança da aviação não foi afetada.

[Notícia atualizada às 15h18 de 20 de setembro de 2025]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano