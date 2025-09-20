Voos cancelados em Lisboa após ciberataque que atinge vários aeroportos europeus

20 set, 2025 - 08:39 • Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo com Reuters
Um ciberataque contra um fornecedor de serviços de sistemas de check-in e embarque interrompeu as operações em vários dos principais aeroportos europeus, incluindo Heathrow, em Londres, Bruxelas e Berlim, provocando atrasos e cancelamentos de voos, informaram os operadores. Portugal não foi diretamente afetado pelo ciberataque, mas há voos cancelados no aeroporto de Lisboa, como é possível verificar no site da ANA - Aeroportos.
O ataque tornou os sistemas automatizados inoperacionais, permitindo apenas procedimentos manuais de check-in e embarque, de acordo com o Aeroporto de Bruxelas.
"Isto tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos de voos", afirmou a operadora num comunicado publicado no seu site.
"O fornecedor de serviços está a trabalhar ativamente no problema e a tentar resolvê-lo o mais rapidamente possível."
Contactada pela Renascença, a ANA Aeroportos adianta que os sistemas dos aeroportos portugueses não foram atingidos.
Mesmo assim, o ciberataque a nível europeu poderá causar atrasos e cancelamentos. Pelo menos dois voos com ligação a Portugal foram cancelados este sábado de manhã, desconhecendo-se, para já, se tal cancelamento está ou não relacionado com este incidente.
Também o aeroporto de Heathrow já confirmou ter sido outro dos atingidos, alertando os passageiros para atrasos causados por "um problema técnico" num fornecedor terceirizado.
Os passageiros com voo previsto para sábado foram aconselhados pelos aeroportos afetados a confirmar a sua viagem junto das companhias aéreas antes de se dirigirem para o aeroporto.
"Devido a um problema técnico num fornecedor de sistemas que opera em toda a Europa, existem tempos de espera mais longos no check-in. Estamos a trabalhar numa solução rápida", informou o aeroporto de Berlim num banner no seu site. O Aeroporto de Frankfurt não foi afetado pelo ataque, disse um porta-voz.
No site e nas redes sociais, a TAP deixa o alerta para esta "perturbação".
"Devido a perturbações nos sistemas informáticos em alguns aeroportos europeus, estão a registar-se atrasos e cancelamentos nalguns voos pelo que aconselhamos os senhores passageiros a consultar o estado dos seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto e, estando os mesmos confirmados, a fazerem-no com mais antecedência do que é habitual. Lamentamos a situação, apesar de a mesma nos ser totalmente alheia, e agradecemos a compreensão", é dito.
O gabinete federal alemão de segurança da informação, o BSI, informou no sábado que estava em contacto com o aeroporto de Berlim sobre "interrupções de infraestruturas" resultantes de uma interrupção que afetou um sistema global de serviço de passageiros.
O BSI afirmou que a segurança da aviação não foi afetada.
[Notícia atualizada às 15h18 de 20 de setembro de 2025]