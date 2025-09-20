Voos cancelados em Lisboa após ciberataque que atinge vários aeroportos europeus

Um ciberataque contra um fornecedor de serviços de sistemas de check-in e embarque interrompeu as operações em vários dos principais aeroportos europeus, incluindo Heathrow, em Londres, Bruxelas e Berlim, provocando atrasos e cancelamentos de voos, informaram os operadores. Portugal não foi diretamente afetado pelo ciberataque, mas há voos cancelados no aeroporto de Lisboa, como é possível verificar no site da ANA - Aeroportos.

O ataque tornou os sistemas automatizados inoperacionais, permitindo apenas procedimentos manuais de check-in e embarque, de acordo com o Aeroporto de Bruxelas.

"Isto tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos de voos", afirmou a operadora num comunicado publicado no seu site.

"O fornecedor de serviços está a trabalhar ativamente no problema e a tentar resolvê-lo o mais rapidamente possível."

Sistemas portugueses não foram atingidos, mas pode haver atrasos e cancelamentos

Contactada pela Renascença, a ANA Aeroportos adianta que os sistemas dos aeroportos portugueses não foram atingidos.

Mesmo assim, o ciberataque a nível europeu poderá causar atrasos e cancelamentos. Pelo menos dois voos com ligação a Portugal foram cancelados este sábado de manhã, desconhecendo-se, para já, se tal cancelamento está ou não relacionado com este incidente.

Também o aeroporto de Heathrow já confirmou ter sido outro dos atingidos, alertando os passageiros para atrasos causados por "um problema técnico" num fornecedor terceirizado.

Vai viajar hoje? Confirme a viagem antes de ir para o aeroporto

Os passageiros com voo previsto para sábado foram aconselhados pelos aeroportos afetados a confirmar a sua viagem junto das companhias aéreas antes de se dirigirem para o aeroporto.

"Devido a um problema técnico num fornecedor de sistemas que opera em toda a Europa, existem tempos de espera mais longos no check-in. Estamos a trabalhar numa solução rápida", informou o aeroporto de Berlim num banner no seu site. O Aeroporto de Frankfurt não foi afetado pelo ataque, disse um porta-voz.

No site e nas redes sociais, a TAP deixa o alerta para esta "perturbação".



"Devido a perturbações nos sistemas informáticos em alguns aeroportos europeus, estão a registar-se atrasos e cancelamentos nalguns voos pelo que aconselhamos os senhores passageiros a consultar o estado dos seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto e, estando os mesmos confirmados, a fazerem-no com mais antecedência do que é habitual. Lamentamos a situação, apesar de a mesma nos ser totalmente alheia, e agradecemos a compreensão", é dito.

Interrupção do aeroporto de Berlim não representa risco para a segurança da aviação

O gabinete federal alemão de segurança da informação, o BSI, informou no sábado que estava em contacto com o aeroporto de Berlim sobre "interrupções de infraestruturas" resultantes de uma interrupção que afetou um sistema global de serviço de passageiros.

O BSI afirmou que a segurança da aviação não foi afetada.

[Notícia atualizada às 15h18 de 20 de setembro de 2025]