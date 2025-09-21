Aeroportos europeus com cancelamentos e atrasos após ciberataque de sábado

Alguns dos maiores aeroportos da Europa, incluindo o de Heathrow, o mais movimentado da região, apressam-se este domingo a restaurar as operações normais dos sistemas de check-in automático após a interrupção causada por hackers no dia anterior.

O incidente de pirataria atingiu o fornecedor de sistemas de check-in e embarque Collins Aerospace, propriedade da RTX RTX.N, interrompendo as operações no sábado em Heathrow, Londres, no Aeroporto de Berlim e em Bruxelas, onde os passageiros enfrentaram longas filas, dezenas de cancelamentos e atrasos.

Metade dos voos agendados para este domingo no aeroporto de Bruxelas-Zaventem foram cancelados.



Autoridades investigam

A interrupção tinha diminuído significativamente no início do domingo, apesar de alguns atrasos contínuos, segundo os dados das autoridades aeroportuárias. Já os reguladores regionais dizem estar a investigar a origem do incidente de pirataria informática.

A interrupção é a mais recente de uma série de ataques que atingiram setores que vão da saúde à produção automóvel. Uma violação na fabricante automóvel Jaguar Land Rover interrompeu a produção, enquanto outra causou prejuízos de centenas de milhões de libras à Marks & Spencer.

A RTX classificou o incidente como uma "interrupção cibernética" e afirmou que o incidente teve impacto no seu software MUSE, utilizado por várias companhias aéreas. A RTX não estava imediatamente disponível para comentar o assunto este domingo.

Problemas persistem, sobretudo em Bruxelas e Berlim

O Aeroporto de Berlim-Brandemburgo informou no domingo que os problemas persistiam, mas que estava a trabalhar com a empresa para os resolver. Está em vigor uma solução alternativa manual e, neste momento, não há grandes atrasos ou cancelamentos, acrescentou.

O Aeroporto de Bruxelas informou, numa atualização aos passageiros no domingo, que o ciberataque estava a ter um "grande impacto na programação dos voos", causando atrasos e cancelamentos.

O aeroporto de Heathrow informou no início do domingo que os trabalhos continuavam a recuperar da interrupção do sistema de check-in. Acrescentou que "a grande maioria dos voos continua a operar".

Uma análise do fornecedor de dados de aviação Cirium afirmou que os atrasos em Heathrow foram "baixos", Berlim teve atrasos "moderados", enquanto Bruxelas teve atrasos "significativos", mas que estavam a diminuir.