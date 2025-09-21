Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Aeroportos europeus com cancelamentos e atrasos após ciberataque de sábado

21 set, 2025 - 10:15 • Redação com Reuters

Metade dos voos agendados para este domingo no aeroporto de Bruxelas-Zaventem foram cancelados. Autoridades continuam a investigar incidente.

A+ / A-

Alguns dos maiores aeroportos da Europa, incluindo o de Heathrow, o mais movimentado da região, apressam-se este domingo a restaurar as operações normais dos sistemas de check-in automático após a interrupção causada por hackers no dia anterior.

O incidente de pirataria atingiu o fornecedor de sistemas de check-in e embarque Collins Aerospace, propriedade da RTX RTX.N, interrompendo as operações no sábado em Heathrow, Londres, no Aeroporto de Berlim e em Bruxelas, onde os passageiros enfrentaram longas filas, dezenas de cancelamentos e atrasos.

Metade dos voos agendados para este domingo no aeroporto de Bruxelas-Zaventem foram cancelados.

Autoridades investigam

A interrupção tinha diminuído significativamente no início do domingo, apesar de alguns atrasos contínuos, segundo os dados das autoridades aeroportuárias. Já os reguladores regionais dizem estar a investigar a origem do incidente de pirataria informática.

A interrupção é a mais recente de uma série de ataques que atingiram setores que vão da saúde à produção automóvel. Uma violação na fabricante automóvel Jaguar Land Rover interrompeu a produção, enquanto outra causou prejuízos de centenas de milhões de libras à Marks & Spencer.

A RTX classificou o incidente como uma "interrupção cibernética" e afirmou que o incidente teve impacto no seu software MUSE, utilizado por várias companhias aéreas. A RTX não estava imediatamente disponível para comentar o assunto este domingo.

Problemas persistem, sobretudo em Bruxelas e Berlim

O Aeroporto de Berlim-Brandemburgo informou no domingo que os problemas persistiam, mas que estava a trabalhar com a empresa para os resolver. Está em vigor uma solução alternativa manual e, neste momento, não há grandes atrasos ou cancelamentos, acrescentou.

O Aeroporto de Bruxelas informou, numa atualização aos passageiros no domingo, que o ciberataque estava a ter um "grande impacto na programação dos voos", causando atrasos e cancelamentos.

O aeroporto de Heathrow informou no início do domingo que os trabalhos continuavam a recuperar da interrupção do sistema de check-in. Acrescentou que "a grande maioria dos voos continua a operar".

Uma análise do fornecedor de dados de aviação Cirium afirmou que os atrasos em Heathrow foram "baixos", Berlim teve atrasos "moderados", enquanto Bruxelas teve atrasos "significativos", mas que estavam a diminuir.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano