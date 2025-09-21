Avião militar russo entrou em espaço aéreo neutro sobre o Mar Báltico

A Força Aérea alemã enviou na manhã de domingo dois Eurofighters para seguir um avião militar russo IL-20m que tinha entrado em espaço aéreo neutro sobre o Mar Báltico, informou a Força Aérea alemã, antes de entregar a escolta aos parceiros da NATO na Suécia.

"Mais uma vez, a nossa força de alerta de reação rápida, composta por dois Eurofighters, foi incumbida pela NATO de investigar uma aeronave não identificada, sem plano de voo ou contacto rádio, no espaço aéreo internacional", afirmou a Força Aérea alemã em comunicado.

"Era uma aeronave de reconhecimento russa IL-20M. Após a identificação visual, transferimos a escolta da aeronave para os nossos parceiros suecos da NATO e regressámos a Rostock-Laage."

O Conselho do Atlântico Norte da NATO vai reunir-se na terça-feira para discutir a violação do espaço aéreo estónio por parte da Rússia, disseram à Reuters no domingo duas autoridades familiarizadas com o assunto.

Tallinn informou que três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo estoniano sem permissão na sexta-feira e permaneceram no local durante um total de 12 minutos antes de serem forçados a retirar.