Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 21 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

China pede "cessar-fogo abrangente" na Faixa de Gaza

21 set, 2025 - 09:11 • Lusa

Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês acrescentou que os planos de Israel "violam gravemente as normas do direito internacional".

A+ / A-

O chefe da diplomacia da China defendeu a urgência de um "cessar-fogo abrangente" na Faixa de Gaza para travar rapidamente a "atual catástrofe humanitária", no meio de uma ofensiva de Israel no enclave palestiniano.

"Os países que têm uma influência especial sobre Israel devem assumir seriamente as suas responsabilidades, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas e as agências humanitárias também devem cumprir as suas obrigações", disse Wang Yi.

Em declarações divulgadas no sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês acrescentou que os planos de Israel para controlar a Cidade de Gaza e acelerar a invasão da Cisjordânia "violam gravemente as normas do direito internacional".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 21 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano