China pede "cessar-fogo abrangente" na Faixa de Gaza

21 set, 2025 - 09:11 • Lusa
O chefe da diplomacia da China defendeu a urgência de um "cessar-fogo abrangente" na Faixa de Gaza para travar rapidamente a "atual catástrofe humanitária", no meio de uma ofensiva de Israel no enclave palestiniano.
"Os países que têm uma influência especial sobre Israel devem assumir seriamente as suas responsabilidades, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas e as agências humanitárias também devem cumprir as suas obrigações", disse Wang Yi.
Em declarações divulgadas no sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês acrescentou que os planos de Israel para controlar a Cidade de Gaza e acelerar a invasão da Cisjordânia "violam gravemente as normas do direito internacional".