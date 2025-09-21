Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas

21 set, 2025 - 15:11 • Daniela Espírito Santo com agências

Aeroporto de Bruxelas pediu às companhias aéreas para cancelar 50% dos voos de segunda-feira. Sistema hackeado ainda não foi atualizado.

A+ / A-
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA
Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas. Foto: Olivier Hoslet/EPA

O Aeroporto de Bruxelas pediu às companhias aéreas que cancelem metade dos voos de partida previstos para segunda-feira, uma vez que os problemas com o seu sistema de check-in, decorrentes de um ciberataque na sexta-feira, continuam por resolver, informou a operadora no domingo.

Um porta-voz do aeroporto disse que a Collins Aerospace RTX.N, fornecedora do sistema, ainda não entregou uma versão atualizada e segura do software necessária para restaurar a funcionalidade completa.

O aeroporto de Bruxelas-Zaventem manteve este domingo perturbações significativas no tráfego aéreo devido ao ciberataque registado na sexta-feira, com o cancelamento de 44 partidas e 28 chegadas, disse uma porta-voz da infraestrutura.

Também já foram desviados este domingo seis voos com destino à capital belga, segundo a mesma fonte citada pela agência de notícias espanhola EFE.

A porta-voz do aeroporto, Ihsane Chioua Lekhli, disse à imprensa local que no total estavam previstos para este domingo 257 voos a partir de Bruxelas. Apesar da mobilização de pessoal adicional, mantiveram-se longas filas nos balcões de 'check-in' e atrasos em várias operações, uma vez que o processo de registo e embarque teve de ser feito manualmente.

Normalidade ainda não foi reposta

Alguns dos maiores aeroportos da Europa, incluindo o de Heathrow, o mais movimentado da região, tentam este domingo restaurar as operações normais dos sistemas de check-in automático após a interrupção causada por hackers no dia anterior.

O incidente de pirataria atingiu o fornecedor de sistemas de check-in e embarque Collins Aerospace, propriedade da RTX RTX.N, interrompendo as operações no sábado em Heathrow, Londres, no Aeroporto de Berlim e em Bruxelas, onde os passageiros enfrentaram longas filas, dezenas de cancelamentos e atrasos.

O aeroporto de Berlim-Brandemburgo também apresentou este domingo alguns problemas ligados ao ciberataque, admitiu a empresa responsável pela gestão do aeroporto.

O movimento deverá intensificar-se nas próximas horas devido à saída de milhares de visitantes que participaram na maratona de Berlim, realizada este fim de semana.

O evento desportivo internacional atraiu cerca de 80.000 pessoas de 160 nacionalidades diferentes, segundo estimativas da radiotelevisão regional RBB. O aeroporto londrino de Heathrow afirmou que se tem realizado a "grande maioria dos voos" apesar dos incidentes.

Problemas persistem, sobretudo em Bruxelas e Berlim

O Aeroporto de Berlim-Brandemburgo informou no domingo que os problemas persistiam, mas que estava a trabalhar com a empresa para os resolver. Está em vigor uma solução alternativa manual e, neste momento, não há grandes atrasos ou cancelamentos, acrescentou.

O Aeroporto de Bruxelas informou, numa atualização aos passageiros no domingo, que o ciberataque estava a ter um "grande impacto na programação dos voos", causando atrasos e cancelamentos.

O aeroporto de Heathrow informou no início do domingo que os trabalhos continuavam a recuperar da interrupção do sistema de check-in. Acrescentou que "a grande maioria dos voos continua a operar".

Uma análise do fornecedor de dados de aviação Cirium afirmou que os atrasos em Heathrow foram "baixos", Berlim teve atrasos "moderados", enquanto Bruxelas teve atrasos "significativos", mas que estavam a diminuir.

Autoridades investigam. Ninguém reivindicou autoria do ataque

A interrupção tinha diminuído significativamente no início do domingo, apesar de alguns atrasos contínuos, segundo os dados das autoridades aeroportuárias. Já os reguladores regionais dizem estar a investigar a origem do incidente de pirataria informática.

A interrupção é a mais recente de uma série de ataques que atingiram setores que vão da saúde à produção automóvel. Uma violação na fabricante automóvel Jaguar Land Rover interrompeu a produção, enquanto outra causou prejuízos de centenas de milhões de libras à Marks & Spencer.

A RTX classificou o incidente como uma "interrupção cibernética" e afirmou que o incidente teve impacto no seu software MUSE, utilizado por várias companhias aéreas. A RTX não estava imediatamente disponível para comentar o assunto este domingo.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ciberataque, na sequência do qual a comissária europeia de Emergências, Hadja Lahbib, apelou a um reforço do investimento europeu em matéria de segurança digital.

"O ciberataque que paralisou aeroportos em toda a Europa demonstra a natureza real e complexa das ameaças atuais. (...) Devemos investir para garantir que estamos prontos para qualquer eventualidade", afirmou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano