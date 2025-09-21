Ciberataque ainda afeta voos na Europa. Aeroporto de Bruxelas pede ajuda a companhias aéreas

O Aeroporto de Bruxelas pediu às companhias aéreas que cancelem metade dos voos de partida previstos para segunda-feira, uma vez que os problemas com o seu sistema de check-in, decorrentes de um ciberataque na sexta-feira, continuam por resolver, informou a operadora no domingo.

Um porta-voz do aeroporto disse que a Collins Aerospace RTX.N, fornecedora do sistema, ainda não entregou uma versão atualizada e segura do software necessária para restaurar a funcionalidade completa.

O aeroporto de Bruxelas-Zaventem manteve este domingo perturbações significativas no tráfego aéreo devido ao ciberataque registado na sexta-feira, com o cancelamento de 44 partidas e 28 chegadas, disse uma porta-voz da infraestrutura.

Também já foram desviados este domingo seis voos com destino à capital belga, segundo a mesma fonte citada pela agência de notícias espanhola EFE.

A porta-voz do aeroporto, Ihsane Chioua Lekhli, disse à imprensa local que no total estavam previstos para este domingo 257 voos a partir de Bruxelas. Apesar da mobilização de pessoal adicional, mantiveram-se longas filas nos balcões de 'check-in' e atrasos em várias operações, uma vez que o processo de registo e embarque teve de ser feito manualmente.

Normalidade ainda não foi reposta

Alguns dos maiores aeroportos da Europa, incluindo o de Heathrow, o mais movimentado da região, tentam este domingo restaurar as operações normais dos sistemas de check-in automático após a interrupção causada por hackers no dia anterior.

O incidente de pirataria atingiu o fornecedor de sistemas de check-in e embarque Collins Aerospace, propriedade da RTX RTX.N, interrompendo as operações no sábado em Heathrow, Londres, no Aeroporto de Berlim e em Bruxelas, onde os passageiros enfrentaram longas filas, dezenas de cancelamentos e atrasos.

O aeroporto de Berlim-Brandemburgo também apresentou este domingo alguns problemas ligados ao ciberataque, admitiu a empresa responsável pela gestão do aeroporto.

O movimento deverá intensificar-se nas próximas horas devido à saída de milhares de visitantes que participaram na maratona de Berlim, realizada este fim de semana.

O evento desportivo internacional atraiu cerca de 80.000 pessoas de 160 nacionalidades diferentes, segundo estimativas da radiotelevisão regional RBB. O aeroporto londrino de Heathrow afirmou que se tem realizado a "grande maioria dos voos" apesar dos incidentes.

Problemas persistem, sobretudo em Bruxelas e Berlim

O Aeroporto de Berlim-Brandemburgo informou no domingo que os problemas persistiam, mas que estava a trabalhar com a empresa para os resolver. Está em vigor uma solução alternativa manual e, neste momento, não há grandes atrasos ou cancelamentos, acrescentou.

O Aeroporto de Bruxelas informou, numa atualização aos passageiros no domingo, que o ciberataque estava a ter um "grande impacto na programação dos voos", causando atrasos e cancelamentos.

O aeroporto de Heathrow informou no início do domingo que os trabalhos continuavam a recuperar da interrupção do sistema de check-in. Acrescentou que "a grande maioria dos voos continua a operar".

Uma análise do fornecedor de dados de aviação Cirium afirmou que os atrasos em Heathrow foram "baixos", Berlim teve atrasos "moderados", enquanto Bruxelas teve atrasos "significativos", mas que estavam a diminuir.

Autoridades investigam. Ninguém reivindicou autoria do ataque

A interrupção tinha diminuído significativamente no início do domingo, apesar de alguns atrasos contínuos, segundo os dados das autoridades aeroportuárias. Já os reguladores regionais dizem estar a investigar a origem do incidente de pirataria informática.

A interrupção é a mais recente de uma série de ataques que atingiram setores que vão da saúde à produção automóvel. Uma violação na fabricante automóvel Jaguar Land Rover interrompeu a produção, enquanto outra causou prejuízos de centenas de milhões de libras à Marks & Spencer.

A RTX classificou o incidente como uma "interrupção cibernética" e afirmou que o incidente teve impacto no seu software MUSE, utilizado por várias companhias aéreas. A RTX não estava imediatamente disponível para comentar o assunto este domingo.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ciberataque, na sequência do qual a comissária europeia de Emergências, Hadja Lahbib, apelou a um reforço do investimento europeu em matéria de segurança digital.

"O ciberataque que paralisou aeroportos em toda a Europa demonstra a natureza real e complexa das ameaças atuais. (...) Devemos investir para garantir que estamos prontos para qualquer eventualidade", afirmou.