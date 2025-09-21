Menu
Eurovisão à moda da Rússia. Vietname venceu a "Intervisão"

21 set, 2025 - 11:06 • Reuters

Putin ordenou o retomar do concurso musical da era soviética numa altura em que a Rússia está banida da Eurovisão. Participaram mais de 20 países neste festival, que enfatiza "valores familiares tradicionais".

O Vietname sagrou-se vencedor do concurso musical russo "Intervisão", na madrugada de domingo, uma competição apoiada pelo Presidente Vladimir Putin e concebida como uma competição geopolítica e rival socialmente conservador da Eurovisão.

Em fevereiro, Putin ordenou a retoma do Intervision, um concurso musical regional da era soviética baseado nos "valores familiares tradicionais", depois de Moscovo ter sido excluída do Festival Eurovisão da Canção de 2022, após a decisão de Putin de enviar dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia.

Kiev considerou o evento "um instrumento de propaganda hostil".

Exibido em direto pela TV russa e transmitido para partes da Ásia, África, América do Sul e Europa, o Intervision foi realizado numa arena nos arredores de Moscovo com cantores vindos de mais de 20 países, representando 4 mil milhões de pessoas, metade da população mundial, incluindo China, Índia e Brasil.

O vietnamita Duc Phuc, cuja música foi baseada num conto popular sobre um rei famoso por repelir um exército inimigo, foi coroado como o ato mais forte por um júri composto por países participantes.

A sua recompensa por vozes fortes e uma performance primorosamente produzida com pirotecnia: um prémio monetário de 30 milhões de rublos (360.000 dólares) e um troféu.

O Quirguistão ficou em segundo lugar, e o Qatar em terceiro.

O participante russo — o cantor ultranacionalista "Shaman", cujo nome verdadeiro é Yaroslav Dronov — pediu ao júri que desconsiderasse a sua atuação devido ao facto de Moscovo ser a sede. Os organizadores disseram que a Arábia Saudita concordou em receber o concurso no próximo ano.

A competição de sábado contou com artistas de países que a Rússia considera amigáveis, incluindo Bielorrússia, Cuba, África do Sul, Emirados Árabes Unidos e Venezuela.

O presidente Vladimir Putin abriu a final com uma declaração em vídeo a dizer que o mundo estava a mudar rapidamente.

Houve controvérsia, no entanto, sobre quem representaria os Estados Unidos, um país geopolítico atípico. "Vassy", um cantor nascido na Austrália que também possui passaporte norte-americano, desistiu à última hora depois de ter sofrido "pressão política do governo da Austrália", disseram os organizadores em comunicado. Não houve comentários da Austrália.

Vassy já era substituta do cantor de R&B Brandon Howard, nascido nos EUA, que desistiu dias antes alegando motivos familiares.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, numa conferência de imprensa antes do concurso, falou sobre a importância de "preservar as tradições e culturas nacionais, bem como as construções religiosas, espirituais e morais".

Criticou a Eurovisão, que, segundo ele, já tinha sido ganha por "um homem barbudo de vestido", uma aparente referência à vencedora da Eurovisão de 2014, a drag queen austríaca Conchita Wurst.

Na Rússia, as regras rigorosas proíbem qualquer ação considerada promotora da homossexualidade, e "o movimento público LGBT internacional" é considerado uma organização extremista.

