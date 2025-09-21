Eurovisão à moda da Rússia. Vietname venceu a "Intervisão"

21 set, 2025 - 11:06 • Reuters
O Vietname sagrou-se vencedor do concurso musical russo "Intervisão", na madrugada de domingo, uma competição apoiada pelo Presidente Vladimir Putin e concebida como uma competição geopolítica e rival socialmente conservador da Eurovisão.
Em fevereiro, Putin ordenou a retoma do Intervision, um concurso musical regional da era soviética baseado nos "valores familiares tradicionais", depois de Moscovo ter sido excluída do Festival Eurovisão da Canção de 2022, após a decisão de Putin de enviar dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia.
Kiev considerou o evento "um instrumento de propaganda hostil".
Exibido em direto pela TV russa e transmitido para partes da Ásia, África, América do Sul e Europa, o Intervision foi realizado numa arena nos arredores de Moscovo com cantores vindos de mais de 20 países, representando 4 mil milhões de pessoas, metade da população mundial, incluindo China, Índia e Brasil.
O vietnamita Duc Phuc, cuja música foi baseada num conto popular sobre um rei famoso por repelir um exército inimigo, foi coroado como o ato mais forte por um júri composto por países participantes.
A sua recompensa por vozes fortes e uma performance primorosamente produzida com pirotecnia: um prémio monetário de 30 milhões de rublos (360.000 dólares) e um troféu.
O Quirguistão ficou em segundo lugar, e o Qatar em terceiro.
O participante russo — o cantor ultranacionalista "Shaman", cujo nome verdadeiro é Yaroslav Dronov — pediu ao júri que desconsiderasse a sua atuação devido ao facto de Moscovo ser a sede. Os organizadores disseram que a Arábia Saudita concordou em receber o concurso no próximo ano.
A competição de sábado contou com artistas de países que a Rússia considera amigáveis, incluindo Bielorrússia, Cuba, África do Sul, Emirados Árabes Unidos e Venezuela.
O presidente Vladimir Putin abriu a final com uma declaração em vídeo a dizer que o mundo estava a mudar rapidamente.
Houve controvérsia, no entanto, sobre quem representaria os Estados Unidos, um país geopolítico atípico. "Vassy", um cantor nascido na Austrália que também possui passaporte norte-americano, desistiu à última hora depois de ter sofrido "pressão política do governo da Austrália", disseram os organizadores em comunicado. Não houve comentários da Austrália.
Vassy já era substituta do cantor de R&B Brandon Howard, nascido nos EUA, que desistiu dias antes alegando motivos familiares.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, numa conferência de imprensa antes do concurso, falou sobre a importância de "preservar as tradições e culturas nacionais, bem como as construções religiosas, espirituais e morais".
Criticou a Eurovisão, que, segundo ele, já tinha sido ganha por "um homem barbudo de vestido", uma aparente referência à vencedora da Eurovisão de 2014, a drag queen austríaca Conchita Wurst.
Na Rússia, as regras rigorosas proíbem qualquer ação considerada promotora da homossexualidade, e "o movimento público LGBT internacional" é considerado uma organização extremista.