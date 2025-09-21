Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 22 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Macron exige libertação de reféns para abrir embaixada na Palestina

21 set, 2025 - 23:22 • Lusa

França vai reconhecer o Estado palestiniano na segunda-feira, Portugal avançou este domingo.

A+ / A-

O Presidente francês exige a libertação dos reféns do movimento islamita Hamas para abrir uma embaixada na Palestina.

Emmanuel Macron deixou este alerta numa entrevista transmitida este domingo pela estação televisiva norte-americana CBS, na véspera de reconhecer o Estado palestiniano.

Portugal reconhece Estado da Palestina. "Solução de dois Estados é única via para uma paz justa e duradoura"

Mundo

Portugal reconhece Estado da Palestina. "Solução de dois Estados é única via para uma paz justa e duradoura"

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou, para(...)

A libertação dos reféns israelitas ainda em cativeiro na Faixa de Gaza "é uma condição clara antes de abrirmos uma embaixada", declarou Emmanuel Macron.

França tem um consulado-geral em Jerusalém, que representa o país junto da Autoridade Palestiniana, e a embaixada francesa em Israel fica em Telavive.

De recordar que Portugal foi um dos países que reconheceu o Estado da Palestina neste domingo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 22 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano