Macron exige libertação de reféns para abrir embaixada na Palestina

21 set, 2025 - 23:22 • Lusa
O Presidente francês exige a libertação dos reféns do movimento islamita Hamas para abrir uma embaixada na Palestina.
Emmanuel Macron deixou este alerta numa entrevista transmitida este domingo pela estação televisiva norte-americana CBS, na véspera de reconhecer o Estado palestiniano.
Mundo
A libertação dos reféns israelitas ainda em cativeiro na Faixa de Gaza "é uma condição clara antes de abrirmos uma embaixada", declarou Emmanuel Macron.
França tem um consulado-geral em Jerusalém, que representa o país junto da Autoridade Palestiniana, e a embaixada francesa em Israel fica em Telavive.
De recordar que Portugal foi um dos países que reconheceu o Estado da Palestina neste domingo.