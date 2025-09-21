MI6 vai recrutar novos espiões britânicos pela dark web

O objetivo da MI6 é reforçar as defesas do Reino Unido contra a instabilidade global, o terrorismo internacional e a atividade de inteligência de Estados hostis.

A agência de espionagem MI6 disse que a plataforma de mensagens seguras da agência, "Silent Courier", utilizará o anonimato da dark web pela primeira vez.

"À medida que o mundo muda e as ameaças que enfrentamos se multiplicam, precisamos de garantir que o Reino Unido está sempre um passo à frente dos nossos adversários", disse a secretária dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido informou quinta-feira que a agência de espionagem do país pretende recrutar novos espiões através do lançamento de um portal na dark web (parte oculta da Internet).

A plataforma permitirá que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, que tenha acesso a informações confidenciais relacionadas com terrorismo ou atividades de inteligência hostis contacte o Reino Unido em segurança e ofereça os seus serviços.

A agência de espionagem do Reino Unido pretende recrutar espiões, inclusive, na Rússia.

O portal estará disponível a partir de sexta-feira, com as instruções de utilização disponíveis publicamente no canal do MI6 no YouTube.

O governo britânico recomendou que os utilizadores acedam ao portal através de VPNs fiáveis (tecnologia que cria uma ligação segura e codificada entre o dispositivo e a Internet).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sugeriu ainda que os utilizadores usem dispositivos diferentes dos pessoais.

"A nossa porta virtual está aberta para vocês", disse o Chefe do Serviço de Inteligência Secreta do Reino Unido, Richard Moore, em Istambul, durante o lançamento do portal.

A secretária dos Negócios Estrangeiros britânica indicou que "as agências de inteligência de alto nível (responsáveis por coletar, analisar e disseminar informações cruciais para a segurança do Estado) estão na linha da frente do desafio".

Yvette Cooper disse ainda que as agências de inteligência estão a trabalhar "nos bastidores para manter a segurança do povo britânico".

O lançamento segue uma abordagem semelhante da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos que publicou vídeos nas redes sociais para atingir potenciais espiões russos em 2023.