Ministros radicais de Israel querem anexação da Cisjordânia como retaliação ao reconhecimento da Palestina

Os ministros israelitas ultradireitistas Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich apelaram este domingo à anexação por Israel do território ocupado da Cisjordânia, em retaliação ao reconhecimento por Austrália, Canadá e Reino Unido de um Estado palestiniano.

"O reconhecimento de um Estado palestiniano por países como o Reino Unido, o Canadá e a Austrália [...] impõe uma resposta imediata: a anexação imediata da Judeia e Sumaria [nome usado por Israel para designar o território ocupado da Cisjordânia]", o ministro de Segurança, Itamar Ben Gvir, num comunicado citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

Na nota, o também líder do partido extremista Otzma Yehudit defendeu ainda o "desmantelamento completo da Autoridade Palestiniana".

Já o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, considerou, numa publicação na rede social X, que "a única resposta a esta atitude anti-israelita é a anexação das terras da pátria do povo judeu na Judeia e Samaria e o abandono definitivo da ideia absurda de um Estado palestiniano".