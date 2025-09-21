Ministros radicais de Israel querem anexação da Cisjordânia como retaliação ao reconhecimento da Palestina

21 set, 2025 - 18:07 • Lusa
Os ministros israelitas ultradireitistas Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich apelaram este domingo à anexação por Israel do território ocupado da Cisjordânia, em retaliação ao reconhecimento por Austrália, Canadá e Reino Unido de um Estado palestiniano.
"O reconhecimento de um Estado palestiniano por países como o Reino Unido, o Canadá e a Austrália [...] impõe uma resposta imediata: a anexação imediata da Judeia e Sumaria [nome usado por Israel para designar o território ocupado da Cisjordânia]", o ministro de Segurança, Itamar Ben Gvir, num comunicado citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP).
Na nota, o também líder do partido extremista Otzma Yehudit defendeu ainda o "desmantelamento completo da Autoridade Palestiniana".
Já o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, considerou, numa publicação na rede social X, que "a única resposta a esta atitude anti-israelita é a anexação das terras da pátria do povo judeu na Judeia e Samaria e o abandono definitivo da ideia absurda de um Estado palestiniano".
Decisão acontece "face ao horror que continua a cr(...)
"Senhor primeiro-ministro [Benjamin Netanyahu], o momento chegou e decisão está nas vossas mãos", exortou.
O Reino Unido, o Canadá e a Austrália anunciaram este domingo o reconhecimento do Estado da Palestina, confirmando uma decisão que já tinha sido anunciada anteriormente.
A posição dos três países ocorre na véspera da realização de uma conferência, promovida pela França e a Arábia Saudita, sobre a solução dos dois Estados, no âmbito da semana de alto nível da 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.
Portugal vai formalizar a mesma decisão este domingo, esperando-se uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ao final do dia (hora de Lisboa), em Nova Iorque.
França também reconhecerá o Estado palestiniano durante a conferência de segunda-feira.
Outros países que deverão fazê-lo são Bélgica, Malta, Luxemburgo (todos da União Europeia), Andorra e São Marino.