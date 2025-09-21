Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 21 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Não temos medo". Maduro responde a Trump

21 set, 2025 - 09:17 • Lusa

"Chega de ameaças! Viva a liberdade do povo venezuelano", defende presidente da Venezuela.

A+ / A-

O Presidente da Venezuela defendeu a liberdade e a soberania do país, face às ameaças do homólogo norte-americano, Donald Trump, de quem Nicolás Maduro afirmou não ter medo.

"O povo venezuelano diz ao império: Chega de ameaças! Viva a liberdade do povo venezuelano, viva a pátria livre e soberana!", referiu Maduro, no sábado.

Os Estados Unidos "têm medo de nós porque não temos medo", acrescentou o Presidente venezuelano, citado pela emissora estatal VTV.

Maduro gabou-se de que as ameaças dos Estados Unidos, longe de incutir medo no povo venezuelano, apenas resultaram numa pátria "mais unida do que nunca".

"Estamos mais unidos do que nunca para garantir a soberania, a paz e o direito à vida e ao trabalho do povo da Venezuela", insistiu.

O Presidente elogiou a natureza "guerreira, rebelde e livre" dos venezuelanos e garantiu que estão "ansiosos e preparados" para enfrentar qualquer dificuldade.

"Se nos ameaçarem, ficamos ainda mais efervescentes", concluiu Maduro, lançando também um apelo aos parceiros na América Latina e nas Caraíbas.

"O povo bolivariano está de pé, independente, livre e soberano, e o império brutal não foi capaz de o pôr de joelhos, nem o fará", disse o chefe de Estado, numa referência a Simón Bolívar (1783--1830), considerado o pai da independência da Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Panamá e Bolívia.

No sábado, o exército venezuelano foi enviado para ensinar várias comunidades como manusear armas, no âmbito de um plano de treino face às tensões com os Estados Unidos.

Horas antes, o Presidente norte-americano ameaçou a Venezuela com consequências "incalculáveis" se o Governo de Caracas não aceitar os "prisioneiros e internados dos hospitais psiquiátricos", que foram "empurrados" para os EUA.

"Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os prisioneiros e internados de hospitais psiquiátricos (...) que os dirigentes venezuelanos empurraram à força para os Estados Unidos", escreveu Donald Trump.

"Façam-nos sair do nosso país imediatamente, senão o preço que vocês pagarão será incalculável", acrescentou.

Trump aumentou recentemente a pressão diplomática e militar sobre a Venezuela, ao destacar, oficialmente para uma operação antidroga, vários navios de guerra nas Caraíbas e 10 aviões de combate F-35 em Porto Rico, território associado aos EUA.

Washington acusa Maduro de liderar uma vasta organização de tráfico de droga para os Estados Unidos, e anunciou ter recentemente destruído vários barcos de "narcoterroristas".

O partido da oposição venezuelana Vontade Popular, liderado por Leopoldo López, manifestou apoio ao destacamento militar dos Estados Unidos.

Num comunicado publicado na rede social X, o partido reiterou a necessidade de "redobrar a pressão política, económica e diplomática para acelerar a transição para um país livre, com instituições legítimas e respeito pelos direitos humanos".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 21 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano