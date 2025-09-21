Menu
  Noticiário das 16h
  21 set, 2025
Médio Oriente

Netanyahu considera que criação do Estado palestiniano ameaça existência de Israel

21 set, 2025 - 16:10 • Lusa

"Teremos de (...) lutar na ONU e em todos os outros fóruns contra a propaganda enganosa", afirmou o primeiro-ministro israelita.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defendeu este domingo que a criação de um Estado palestiniano colocará em risco a existência de Israel e prometeu combater os apelos nesse sentido perante a Assembleia Geral da ONU.

"Teremos de (...) lutar na ONU e em todos os outros fóruns contra a propaganda enganosa contra nós e contra os apelos à criação de um Estado palestiniano, que colocaria em risco a nossa existência e constituiria uma recompensa absurda ao terrorismo", afirmou.

"A comunidade internacional ouvirá a nossa posição sobre este assunto nos próximos dias", disse Netanyahu antes de uma reunião do Conselho de Ministros, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

