Netanyahu considera que criação do Estado palestiniano ameaça existência de Israel

21 set, 2025 - 16:10 • Lusa
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defendeu este domingo que a criação de um Estado palestiniano colocará em risco a existência de Israel e prometeu combater os apelos nesse sentido perante a Assembleia Geral da ONU.
"Teremos de (...) lutar na ONU e em todos os outros fóruns contra a propaganda enganosa contra nós e contra os apelos à criação de um Estado palestiniano, que colocaria em risco a nossa existência e constituiria uma recompensa absurda ao terrorismo", afirmou.
"A comunidade internacional ouvirá a nossa posição sobre este assunto nos próximos dias", disse Netanyahu antes de uma reunião do Conselho de Ministros, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).