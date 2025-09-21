Para "manter viva a solução de paz", Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem Estado da Palestina

Reino Unido, Canadá e a Austrália anteciparam-se à Assembleia Geral das Nações Unidas desta segunda-feira e reconheceram já este domingo o Estado da Palestina. “O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece a sua parceria na construção da promessa de um futuro pacífico tanto para o Estado da Palestina como para o Estado de Israel”, anunciou, num comunicado, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

Quase em simultâneo, a Austrália fez o mesmo anúncio, afirmando reconhecer “as aspirações legítimas e de longa data do povo palestiniano a um Estado próprio”, afirmaram, num comunicado conjunto, o primeiro-ministro, Anthony Albanese, e a ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong. Também o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou este domingo o reconhecimento do Estado palestiniano pela Grã-Bretanha, rompendo com uma política de longa data, apesar da forte oposição de Israel e da desaprovação dos Estados Unidos, o aliado mais próximo do Reino Unido. "O Hamas não tem futuro" A decisão, assume acontece "face ao horror que continua a crescer no Médio Oriente". "Estamos a agir para manter viva a possibilidade de paz e uma solução de dois Estados. Isto significa Israel seguro e a salvo, ao lado de um Estado vibrante da Palestina. Neste momento não temos nenhum dos dois", diz Starmer, num vídeo publicado nas redes sociais. No mesmo vídeo em que anuncia a decisão ao país (e ao mundo), faz questão de deixar claro que esta decisão não é um apoio ao Hamas. "O Hamas não tem futuro", assevera, anunciando mais sanções a figuras relacionadas com a organização terrorista.