Polónia. Caças britânicos iniciam missões de defesa aérea após incursões russas

21 set, 2025 - 12:37 • Lusa
Dois caças Typhoon da Força Aérea Real Britânica (RAF) iniciaram esta semana a primeira missão de defesa aérea da Nato na Polónia, após a incursão de drones russos no espaço aéreo da Aliança.
Segundo informou este domingo o Ministério da Defesa do Reino Unido, em comunicado, como parte da missão "Sentinela Oriental" da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Nato), que visa reforçar as defesas no flanco oriental, os dois caças britânicos descolaram na sexta-feira à noite da base aérea de Coningsby, em Lincolnshire (leste de Inglaterra).
Seguiram apoiados por um avião Voyager da RAF, "para patrulhar o céu polaco e dissuadir e defender-se das ameaças aéreas russas", explicou o ministério.