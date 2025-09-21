Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Polónia. Caças britânicos iniciam missões de defesa aérea após incursões russas

21 set, 2025 - 12:37 • Lusa

Ministério da Defesa do Reino Unido defende que a missão visa reforçar as defesas no flanco oriental.

A+ / A-

Dois caças Typhoon da Força Aérea Real Britânica (RAF) iniciaram esta semana a primeira missão de defesa aérea da Nato na Polónia, após a incursão de drones russos no espaço aéreo da Aliança.

Segundo informou este domingo o Ministério da Defesa do Reino Unido, em comunicado, como parte da missão "Sentinela Oriental" da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Nato), que visa reforçar as defesas no flanco oriental, os dois caças britânicos descolaram na sexta-feira à noite da base aérea de Coningsby, em Lincolnshire (leste de Inglaterra).

Seguiram apoiados por um avião Voyager da RAF, "para patrulhar o céu polaco e dissuadir e defender-se das ameaças aéreas russas", explicou o ministério.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano