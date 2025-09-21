Menu
  • Noticiário das 16h
  • 21 set, 2025
Charlie Kirk

Primeira-ministra italiana diz que as ameaças se multiplicam mas que não tem medo

21 set, 2025 - 16:14 • Lusa

"Não temos medo hoje. Não teremos medo amanhã", defendeu Giorgia Meloni.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, aludiu este domingo ao assassínio do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk afirmando que "as ameaças se estão a multiplicar" perante a capacidade do seu o partido governar mas, garantiu não ter medo.

"Não tínhamos medo nos dias em que podíamos ser espancados até a morte por escrever um ensaio sobre as Brigadas Vermelhas, e não temos medo hoje, disse Giorgia Meloni no "Fenix", o evento anual organizado pela Juventude Nacional, a organização juvenil dos Irmãos da Itália.

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Explicador Renascença

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Jovem de 22 anos detido na última noite após denún(...)

"Não temos medo hoje. Não teremos medo amanhã, porque tudo isso só nos tornou mais conscientes e corajosos", reforçou a primeira-ministra, acrescentando:"aqueles que não pensam como nós. Continuaremos sorrindo, continuaremos trabalhando, continuaremos demonstrando com lógica o quão absurdos costumam ser os seus argumentos".

