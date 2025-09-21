Primeira-ministra italiana diz que as ameaças se multiplicam mas que não tem medo

21 set, 2025 - 16:14 • Lusa
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, aludiu este domingo ao assassínio do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk afirmando que "as ameaças se estão a multiplicar" perante a capacidade do seu o partido governar mas, garantiu não ter medo.
"Não tínhamos medo nos dias em que podíamos ser espancados até a morte por escrever um ensaio sobre as Brigadas Vermelhas, e não temos medo hoje, disse Giorgia Meloni no "Fenix", o evento anual organizado pela Juventude Nacional, a organização juvenil dos Irmãos da Itália.
"Não temos medo hoje. Não teremos medo amanhã, porque tudo isso só nos tornou mais conscientes e corajosos", reforçou a primeira-ministra, acrescentando:"aqueles que não pensam como nós. Continuaremos sorrindo, continuaremos trabalhando, continuaremos demonstrando com lógica o quão absurdos costumam ser os seus argumentos".