Reino Unido também vai reconhecer estado da Palestina este domingo

21 set, 2025 - 12:50 • Reuters

O primeiro-ministro Keir Starmer deverá anunciar no domingo o reconhecimento do Estado palestiniano pela Grã-Bretanha, rompendo com uma política de longa data, apesar da forte oposição de Israel e da desaprovação dos Estados Unidos, o aliado mais próximo do Reino Unido.

O vice-primeiro-ministro David Lammy confirmou que Starmer anunciará a sua decisão ainda este domingo e disse que qualquer reconhecimento deve ser visto como parte de um processo de paz que conduza a uma eventual solução de dois Estados.

O Reino Unido deverá juntar-se a mais de 140 outros membros das Nações Unidas que reconheceram um Estado palestiniano. Mas a sua decisão tem um peso simbólico, dado que o Reino Unido tem sido um aliado fundamental de Israel e desempenhou um papel fundamental na sua criação como nação moderna após a Segunda Guerra Mundial.

Vários outros países, incluindo França, Canadá, Austrália e Bélgica, deverão também reconhecer formalmente um Estado palestiniano esta semana na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Portugal também o fará ainda hoje.

"Qualquer passo para reconhecer (um Estado palestiniano) é porque desejamos manter vivas as perspetivas de uma solução de dois Estados", disse Lammy à Sky News.

Numa ação que colocou Starmer em conflito com o presidente norte-americano, Donald Trump, o Reino Unido emitiu um ultimato a Israel em julho, afirmando que reconheceria a Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas, a menos que Israel tomasse medidas para pôr fim à "terrível situação" em Gaza.

