Trump garante defender a Polónia e os países bálticos em caso de escalada russa

O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu este sábado que os Estados Unidos participariam na defesa da Polónia e dos países bálticos se a Rússia intensificasse a sua atividade militar na região, dois dias após a incursão de aviões russos na Estónia. À pergunta de um jornalista sobre se ajudaria a defender esses quatro países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Nato) caso a Rússia acelerasse ainda mais as suas ações na região, o Presidente norte-americano respondeu: “Sim, eu ajudaria, eu ajudaria”. Três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo estónio sobre o Golfo da Finlândia e permaneceram lá durante cerca de 12 minutos, alertaram na sexta-feira a Estónia e a NATO. “Não gostamos disso”, disse este domingo Donald Trump, a partir da Casa Branca, citado pela Agência France-Presse.

A Itália, que assume na NATO uma missão de policiamento do céu báltico, mas também a Suécia e a Finlândia, enviaram aviões para intercetar os três intrusos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia anunciou hoje que uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU seria realizada, na segunda-feira, a seu pedido sobre o assunto. Na noite de 9 para 10 de setembro, aviões da NATO também abateram ‘drones’ russos sobre a Polónia. Donald Trump declarou então que “isso pode ter sido um erro”. A Rússia desmentiu a violação do espaço aéreo da Estónia. “No dia 22 de setembro (...), o Conselho de Segurança das Nações Unidas realizará uma reunião de emergência em resposta à flagrante violação do espaço aéreo estoniano pela Rússia”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia num comunicado.