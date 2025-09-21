Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

União Europeia

Von der Leyen garante que UE "defenderá cada centímetro do seu território" contra provocações russas

21 set, 2025 - 16:07 • Lusa

Presidente da Comissão Europeia insistiu na necessidade de um "pilar europeu" de defesa após a recente série de incursões de drones russos no espaço aéreo da Polónia, Roménia e Estónia.

A+ / A-

A presidente da Comissão Europeia advertiu este domingo que a União Europeia "defenderá cada centímetro do seu território" contra as provocações russas e pediu "maior autonomia e independência" na defesa, numa entrevista publicada este domingo no jornal belga Le Soir.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Von der Leyen insistiu na necessidade de um "pilar europeu" de defesa muito mais forte para garantir a democracia e a prosperidade num mundo mais hostil, após a recente série de incursões de drones e aeronaves russos no espaço aéreo da Polónia, Roménia e Estónia.

"Estes incidentes, e especificamente o que ocorreu na Polónia, são muito significativos. Embora a NATO deva manter-se no centro da nossa defesa coletiva, precisamos de um pilar europeu muito mais forte", enfatizou Ursula Von der Leyen, quando questionada sobre o envio de aviões de países europeus — sem o envolvimento dos EUA — para abater drones russos no espaço aéreo polaco.

A presidente da Comissão Europeia (CE) afirmou que a UE-27 já tem um programa para reforçar a sua "autonomia e independência" na defesa, o chamado "Horizonte 2030", cuja implementação está a ser acelerada com a mobilização de até 800 mil milhões de euros para o setor.

Questionada sobre se a União Europeia (UE) está a considerar a criação das suas próprias forças armadas, Von der Leyen afirmou que os Estados-membros "manterão sempre a responsabilidade pelas suas próprias tropas".

Defendeu ainda uma dissuasão "forte e fiável" contra o bloqueio dos sinais de GPS no espaço aéreo europeu nas regiões que fazem fronteira com a Rússia, o que afetou inúmeros voos em áreas como o Mar Báltico, incluindo um avião que transportava a própria Von der Leyen no início deste mês.

"A Rússia parece disposta a aceitar a possibilidade de ocorrerem acidentes fatais a qualquer momento", afirmou a responsável da Comissão Europeia, que disse que Bruxelas leva estes incidentes "muito a sério", assim como "todos os ataques híbridos e ciberataques russos contra a União".

Estes ataques, segundo Von der Leyen, "mostram claramente que as ambições da Rússia não se limitam à Ucrânia".

Questionada sobre a situação no Médio Oriente, defendeu um equilíbrio com uma postura europeia que permitisse "alcançar a verdadeira segurança para Israel" e, ao mesmo tempo, "garantir um presente e um futuro seguros para todos os palestinianos".

Da mesma forma, enfatizou a necessidade de "acesso ilimitado a toda a ajuda humanitária" e "um cessar-fogo imediato", e reiterou que "a solução de dois Estados é a única perspetiva para uma paz duradoura" no Médio Oriente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano