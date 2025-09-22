Aeroporto de Copenhaga suspende todos os voos por razões de segurança

O Aeroporto de Copenhaga, o maior da Dinamarca, suspendeu esta segunda-feira todos os voos por razões de segurança.

"O aeroporto está encerrado para aterragens e partidas, porque dois ou três grandes drones foram vistos a sobrevoar a área", anunciou a polícia dinamarquesa na rede social X, sem avançar uma previsão para a reabertura.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Aeroporto de Copenhaga interrompeu todas as operações às 20h26 locais (18h26 de Lisboa), segundo a plataforma de monitorização aérea FlightRadar. De acordo com a mesma fonte, cerca de 35 voos foram desviados para aeroportos alternativos.

Investigação está em curso



"Continuam a ser avistados drones não identificados nas imediações do Aeroporto de Copenhaga", informou o aeroporto numa publicação na rede social X, durante a noite desta segunda-feira.

"Não é possível realizar descolagens nem aterragens. Os voos em chegada foram desviados e os voos de partida encontram-se atrasados ou cancelados", acrescentou a administração aeroportuária.

Um porta-voz do aeroporto indicou que a polícia está a tentar identificar os drones, mas recusou-se a fornecer mais informações, alegando que a investigação está em curso.

Este incidente surge poucos dias após um ataque informático que visou a Collins Aerospace, empresa fornecedora de sistemas de check-in e embarque, detida pela norte-americana RTX.

O ataque provocou perturbações nos aeroportos de Heathrow (Londres) — o mais movimentado da Europa — bem como nos aeroportos de Berlim e Bruxelas.