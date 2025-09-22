Donald Trump homenageia Charlie Kirk e denuncia "ataque" contra a nação

"A Administração está toda aqui, não apenas por amizade, mas porque, graças a Charlie, estamos todos aqui", afirmou JD Vance, um dos mais aplaudidos da noite.

Todos exaltaram o papel de Kirk como figura central do conservadorismo cristão nos EUA. Fundador da organização Turning Point aos 18 anos, Kirk organizava debates em universidades e promovia os valores da direita cristã junto das camadas mais jovens, tendo desempenhado, segundo Trump, um papel determinante na eleição presidencial de 2024.

O evento, que durou quase cinco horas, contou com discursos de vários membros da Administração norte-americana, incluindo o vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, o secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e a diretora dos serviços de informações, Tulsi Gabbard.

"O projétil foi disparado contra ele, mas estava apontado a todos nós", declarou Trump, garantindo que Kirk será condecorado postumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta distinção civil dos EUA.

Perante cerca de 73 mil pessoas reunidas no estádio State Farm, no Arizona, Trump descreveu o assassinato de Kirk como "um ataque contra toda a nação" e "contra as liberdades mais sagradas e os direitos fundamentais concedidos por Deus".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transformou a homenagem ao ativista conservador Charlie Kirk, assassinado a 10 de setembro, num comício político em que apelou à "restauração da religião" e denunciou um "ataque contra toda a nação".

A viúva do ativista, Erika Kirk, atual diretora executiva da Turning Point, subiu ao palco vestida de branco e disse perdoar o jovem de 22 anos suspeito do homicídio: "Charlie queria salvar jovens como aquele que lhe tirou a vida. Eu perdoo-o, porque é isso que Cristo faria".

O assassinato de Kirk ocorreu a 10 de setembro, durante um evento na Universidade de Utah Valley. Trump classificou o ativista como "um dos maiores patriotas da história dos EUA" e "o maior evangelista da liberdade americana".

Vários intervenientes compararam o papel de Kirk ao de uma figura messiânica. Marco Rubio disse que "a sua missão entre os jovens era como a de Jesus Cristo" e Pete Hegseth afirmou que todos os presentes estavam "na igreja de Charlie", recordando que o apelido Kirk significa "igreja" em alemão.

Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca e amigo pessoal do ativista, proferiu o discurso mais inflamado da cerimónia. "Vocês pensavam que podiam matar Charlie Kirk? Tornaram-no imortal", disse, apelando à mobilização contra as forças que considerou serem "o mal".

O tom de comício político e o cruzamento entre religião e patriotismo dominaram a cerimónia. Trump disse querer "restaurar as fronteiras, a ordem pública e Deus nos Estados Unidos" e reiterou que a sua missão é "devolver a grandeza à América".

Designada pelas autoridades como evento de segurança máxima, a cerimónia atraiu dezenas de milhares de pessoas desde a madrugada, muitas trajando camisolas com frases como "Liberdade" ou "Eu sou Charlie Kirk".