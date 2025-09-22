França reconhece Estado da Palestina: "Chegou o tempo da paz"

22 set, 2025 - 20:22 • Ricardo Vieira, com Reuters
A França reconheceu esta segunda-feira, formalmente, o Estado da Palestina, anunciou o Presidente Emmanuel Macron.
Numa declaração na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, Macron afirmou que "chegou o tempo da paz".
O chefe de Estado francês considera que "nada justifica a continuação da guerra" na Faixa de Gaza.
Nesta intervenção na ONU, Emmanuel Macron também defendeu que é "tempo de libertar os reféns" israelitas em poder do Hamas.
O Presidente de França deixou uma garantia: "Não vamos esquecer as vítimas do 7 de Outubro", numa referência ao ataque do grupo palestiniano contra Israel, em 2023.
[em atualização]