França reconhece Estado da Palestina: "Chegou o tempo da paz"

22 set, 2025 - 20:22 • Ricardo Vieira, com Reuters
A França reconheceu esta segunda-feira, formalmente, o Estado da Palestina, anunciou o Presidente Emmanuel Macron.
Numa declaração realizada durante uma cimeira na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, Macron afirmou que "chegou o tempo da paz".
“O nosso dever é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar a própria possibilidade de uma solução de dois Estados, com Israel e a Palestina a viverem lado a lado em paz e segurança”, declarou o Presidente francês.
“O reconhecimento dos direitos legítimos do povo palestiniano não retira nada aos direitos do povo israelita”, acrescentou Macron, antes de anunciar a iniciativa diplomática que foi recebida com uma prolongada salva de palmas por parte da audiência.
Macron apresentou um esboço para uma “Autoridade Palestiniana renovada”, no qual França abriria uma embaixada, condicionado a vários fatores, como a implementação de reformas, um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns israelitas ainda detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza.
Durante a sua intervenção, o chefe de Estado francês disse ainda que "nada justifica a continuação da guerra" na Faixa de Gaza.
Nesta intervenção na ONU, Emmanuel Macron também defendeu que é "tempo de libertar os reféns" israelitas em poder do Hamas.
O Presidente de França deixou uma garantia: "Não vamos esquecer as vítimas do 7 de Outubro", numa referência ao ataque do grupo palestiniano contra Israel, em 2023.
França junta-se esta segunda-feira ao grupo de países que reconheceu nas últimas horas Estado da Palestina, incluindo Portugal, Reino Unido, Canadá e Austrália.