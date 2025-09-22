França reconhece Estado da Palestina: "Chegou o tempo da paz"

A França reconheceu esta segunda-feira, formalmente, o Estado da Palestina, anunciou o Presidente Emmanuel Macron.

Numa declaração realizada durante uma cimeira na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, Macron afirmou que "chegou o tempo da paz".

“O nosso dever é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar a própria possibilidade de uma solução de dois Estados, com Israel e a Palestina a viverem lado a lado em paz e segurança”, declarou o Presidente francês.

“O reconhecimento dos direitos legítimos do povo palestiniano não retira nada aos direitos do povo israelita”, acrescentou Macron, antes de anunciar a iniciativa diplomática que foi recebida com uma prolongada salva de palmas por parte da audiência.