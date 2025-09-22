Guterres alerta para crescente isolamento de Israel a nível global

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou esta segunda-feira para o "crescente isolamento de Israel no panorama global" e defendeu que o reconhecimento do Estado palestiniano é "um direito e não uma recompensa".

Na Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e Implementação da Solução de Dois Estados, copresidida pela França e Arábia Saudita em Nova Iorque, Guterres dirigiu-se a todos os que se opõem a essa iniciativa, questionando: "Qual é a alternativa?".

"Aqueles que se opõem são obrigados a responder a uma questão fundamental: Qual é a alternativa? Um cenário de um Estado onde os palestinianos são privados de direitos básicos? Expulsos das suas casas e terras? Forçados a viver sob ocupação, discriminação e subjugação perpétuas?", questionou.

"Como é possível no século XXI? Como é aceitável? Isto não é paz nem justiça. Isto só aumentará o crescente isolamento de Israel no panorama global", insistiu.

Guterres foi aplaudido quando defendeu que o estatuto de Estado para os palestinianos "é um direito, não uma recompensa" e negar-lhes esse Estado "seria um presente para os extremistas em todo o lado".

Quer o Governo israelita quer a administração norte-americana têm argumentado que o reconhecimento do Estado palestiniano é um "uma recompensa" para o Hamas, no poder na Faixa de Gaza e organização considerada terrorista por Israel, EUA e União Europeia.

"Sem dois Estados, não haverá paz no Médio Oriente e o radicalismo espalhar-se-á pelo mundo", frisou, recordando que o conflito israelo-palestiniano permanece sem solução há gerações.

"O diálogo vacilou. Resoluções foram desrespeitadas. O Direito internacional foi violado. Décadas de diplomacia foram insuficientes. A situação é intolerável e deteriora-se a cada hora", observou.

António Guterres voltou a reforçar que nada pode justificar os "ataques de terror" de 07 de outubro de 2023 pelo grupo islamita palestiniano Hamas ou a tomada de reféns, e voltou hoje a condenar esses atos.

Mas também reiterou que nada pode justificar a punição coletiva do povo palestiniano "ou qualquer forma de limpeza étnica", a "dizimação sistemática de Gaza", a fome da população, o assassínio de dezenas de milhares de civis - a maioria mulheres e crianças -, e centenas de trabalhadores humanitários.

Disse igualmente que nada pode desculpar a violência e expansão de colonatos na Cisjordânia, "que representam uma ameaça existencial à solução de Dois Estados", a expansão implacável dos colonatos, a ameaça crescente de anexação e a intensificação da violência dos colonos.

"Tudo isto deve parar", instou.